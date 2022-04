El Ayuntamiento pone en marcha un curso audiovisual de diseño gráfico

El Ayuntamiento de Chiclana pondrá en marcha un nuevo curso audiovisual de diseño gráfico. Así lo anunciaron el delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, y la profesora del curso, Inmaculada Salguero. Esta acción formativa va dirigida a 15 personas y tendrá una duración de 60 horas de clases, que se desarrollarán del 25 de abril al 7 de junio en Centro de Iniciativas Juveniles Box, los lunes, martes y miércoles, de 10.00 a 13.00 horas. Además, la inscripción se abrirá el próximo lunes 4 de abril y se cerrará el 10 de abril, en la página web www.juventudchiclana.es.

El delegado señaló que “el diseño gráfico está presente en todos los sectores y su necesidad es más clara que nunca en ámbitos como la publicidad, maquetación, páginas web, redes sociales o packaging, entre otros. Así, el curso ofrece un recorrido teórico-práctico de los fundamentos del diseño gráfico para que los participantes sean capaces de desarrollar desde el inicio hasta la entrega final un proyecto completo de diseño gráfico, tanto para impresión como para redes sociales y webs corporativas”.

Además, José Alberto Cruz destacó que “formar a la ciudadanía es una labor que este Gobierno viene desarrollando en los últimos años, porque es la mejor herramienta para que las personas puedan acceder al mercado laboral y tener una mayor empleabilidad. Con esta acción formativa continuamos desarrollando un programa de formación muy importante, porque son clases de actualidad sobre una materia necesaria hoy en día”.

“Este curso forma parte de una línea formativa sobre el sector audiovisual que venimos desarrollando y que ha constado de un total de cinco cursos (fotografía, grabación de video, edición de video, animación digital y, ahora, diseño gráfico) con un total de 300 horas de formación con el que hemos querido preparar a los alumnos y alumnas de cara a la búsqueda laboral”, incidió.

Por su parte, Inmaculada Salguero indicó que “estudié la carera de Publicidad y Relaciones Públicas y me especialicé en un máster de Comunicación y Marketing, aunque llevo toda mi carrera profesional en Cádiz trabajando en diseño gráfico. Así, he trabajado para empresas y desde hace 13 años soy autónoma, dando también formación a jóvenes, lo que me posibilita enriquecerme en la materia”. “Lo más útil de este curso es que los alumnos aprendan a ser creativos”, ha recalcado la profesora del curso, quien ha añadido que “también es importante que puedan conocer todas las aplicaciones para asuntos de papelería, cartelería, redes sociales, etcétera…”.