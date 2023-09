Avanzan las obras para conectar el polígono de Tres Caminos con la parada del tranvía

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha culminado esta pasada madrugada los trabajos de izado y colocación de las dos vigas centrales sobre la pasarela ciclopeatonal que comunicará la parada Tres Caminos del Trambahía con el polígono industrial y comercial salvando la autovía CA-33. Los trabajos, que ejecuta la Consejería a través de la Agencia de Obra Pública, supone “una inversión de 1,4 millones de euros para la construcción de una pasarela que de acceso seguro y cómodo a peatones y ciclistas al polígono ubicado al otro lado de la autovía”, como ha informado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Diaz.

La colocación de las vigas, tipo artesa, se han llevado a cabo en horario nocturno para afectar en lo mínimo al tráfico de la autovía CA-33 que une San Fernando y Chiclana de la Frontera, y en condiciones de seguridad, cumpliendo las medidas preventivas programadas para unas obras de especial complejidad.

Las vigas se han transportado en vehículos especiales y han llegado a la zona de trabajo en días consecutivos, por lo que se han colocado en las madrugadas del martes y de hoy miércoles. Para su izado y colocación sobre los neoprenos instalados en las pilas de soporte, se ha utilizado una grúa principal de características especiales por su capacidad de carga, radios de giro y elementos de izado, así como dos equipos de transportes para contrapesos y accesorios con capacidad para 80 toneladas.

Un proceso lento y preciso

El proceso de izado y colocación de las vigas sobre las pilas es lento y de extrema precisión, y se han necesitado a gruístas especializados, un jefe de maniobras, así como un operario con plataforma elevadora en la base de cada pila para realizar la aproximación y centrado final de la viga, que se apoya de manera simultánea sobre cuatro puntos. Una vez colocadas las dos pilas centrales se procederá al montaje de las placas de prelosa con camiones grúa. En este proceso, los operarios caminan por encima de las propias placas a medida que las van montando.

Esta pasarela da sentido a la parada de Tres Caminos del tranvía, situada en el tramo interurbano del recorrido, en una zona de marismas y suelo no urbanizable protegido entre Chiclana de la Frontera y San Fernando. La actuación completa es de 411 metros de longitud, con una anchura del vial de 3,5 metros e incluye la vía de acceso a la parada de Tres Caminos, que discurre en paralelo a la vía de servicio de la CA-33 en la margen izquierda de la autovía; así como el acceso al viario del polígono por la calle Calamar en la margen derecha de la autovía. Esta estructura tiene once vanos de tres tipos diferentes, apoyados sobre pilas realizadas in situ y cimentadas mediante pilotes.

La estructura de hormigón, con 270 metros de longitud, alcanza una altura máxima de 6,75 metros para salvar la autovía. Tras finalizar la fase de obras, se pintarán el vial y la estructura, se señalizará el acceso al polígono y se iluminará la infraestructura.

La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía ha exigido, desde la elaboración de los pliegos de contratación, la aplicación de la metodología BIM para la ejecución y el seguimiento de las obras de la pasarela, así como para la asistencia técnica a la dirección de obras. Se trata de una metodología de trabajo colaborativa para la gestión de las infraestructuras, que basa la información en un modelo digital alimentado por todos los intervinientes en la obra y que ofrece mayor eficiencia en todo el proceso y, por tanto, una importante optimización de los costes.

El tranvía de la Bahía de Cádiz, cofinanciado con fondos Feder de la Unión Europea, consta de un trazado de 24 kilómetros entre Chiclana y Cádiz, incluido el aprovechamiento de la vía ferroviaria entre el nudo de la Ardila/Río Arillo, en la salida de San Fernando, y la estación central de ferrocarriles de Cádiz capital, que suma más de diez kilómetros de trazado compartido. En su recorrido dispone de 21 paradas, de las que cinco corresponden a las estaciones de Cercanías de Cádiz capital.