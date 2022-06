Asaja Cádiz, tu referente en la tramitación de ayudas PAC

Una vez finalizada la campaña de solicitudes PAC 2022, la organización ASAJA Cádiz quiere poner en valor la confianza que los agricultores y ganaderos de la provincia depositan en ella. Para un asunto fundamental, como son las ayudas PAC, los camperos de la provincia de Cádiz tienen claro dónde tramitar sus ayudas para no tener ningún problema.

“Esta campaña de PAC 2022 ha sido de suma importancia, ya que había decisiones fundamentales que tomar en este año y que afectarán para la nueva PAC que comenzará en febrero de 2023”, informan desde ASAJA Cádiz. Conscientes de ello, desde septiembre de 2021 ASAJA Cádiz reforzó el Servicio de Asesoramiento Personalizado que viene prestando a sus asociados y que ha tenido una grandísima aceptación. Han sido ,además, la primera entidad en crear un simulador para trasladar a números el impacto de la nueva PAC. “De forma individual hemos informado a todos los agricultores y ganaderos, que solicitan la PAC con nosotros, cómo les afectaba el nuevo modelo de PAC, comparando las ayudas percibidas en la PAC actual con las ayudas que se recibirán a partir de 2023”, subrayan desde la organización.

La prestación de unos servicios técnicos de máxima calidad es la máxima de ASAJA Cádiz. Prueba de ello es que en los últimos años la organización se ha reforzado con profesionales altamente cualificados, principalmente Ingenieros Agrónomos, quienes son los especialistas en el sector agrario.

En este sentido, y según indican desde la organización “ en los últimos años hemos reforzado nuestra plantilla con la incorporación de tres nuevos Ingenieros Agrónomos: Inmaculada León Gámez , Alberto Sánchez Galiano y Mercedes San Román Mateos. Asimismo han incorporado a un veterinario, Luis Sánchez Hidalgo, perfil profesional muy demandado por nuestros socios.

“Junto a nuestros técnicos de siempre, y con mucha experiencia a sus espaldas” figuran Pedro Muñoz, Carmina Jiménez, Nieves Jiménez, María José Jiménez, Purificación Codes, Lidia Garrido, José Miguel Pino, Fernando Alonso, Thomas Vrtis, Ignacio Cáliz. (Ingenieros Técnicos Agrícolas, Ingenieros de Montes, Ingenieros Técnicos Forestales, etc), conforman una plantilla de presente y futuro para nuestra organización. Un equipo de veteranos y noveles a la altura que merecen los mejores camperos de España”.El trabajo de ASAJA Cádiz no finaliza con la tramitación de la solicitud de ayudas PAC. “Lo que nos diferencia es el seguimiento que hacemos a cada expediente hasta que no recibe el último céntimo, haciendo un seguimiento puntual desde el principio hasta el fin. Igualmente nuestros técnicos acompañan a los agricultores y ganaderos en aquellas inspecciones que puedan surgir”. La organización destaca que se trabaja “codo a codo con la Administración para que al agricultor y al ganadero les llegue el dinero que le corresponde en tiempo y forma y no sufra demora en sus pagos”.

Para la asociación agraria es fundamental que sus asociados “cuenten con una organización que maneja la información los primeros, gracias a nuestras fuentes ASAJA Bruselas, ASAJA Nacional y ASAJA Andalucía”. Asimismo ha destacado la labor profesional “de un equipo jurídico inmejorable” formado por Jesús Martín, Victoria García y Manuel García Matas, que suponen una auténtica garantía para la organización y sus asociados.

Por último. ASAJA Cádiz destaca que “las organizaciones agrarias, entre ellas la nuestra, son las únicas capacitadas para resolver los problemas cuando, desgraciadamente, aparecen”, por lo que recomiendan a cada agricultor y ganadero que, ante las ayudas PAC “no te la juegues: tu PAC en manos de profesionales, tu PAC en ASAJA Cádiz”, concluyen.