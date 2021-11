Armada: Toma 9.000 en la cubierta de vuelo del buque 'Juan Carlos I'

El ejercicio Flotex-21, el más importante para la Armada desde hace dos años, dejará cifras para la historia y entre ellas estarán la tomas de aeronaves en la cubierta de su buque insignia, que están siendo numerosas durante estas jornadas de maniobras en Cádiz.

Este fin de semana, se ha realizado en el Juan Carlos I la toma 9.000 en su cubierta de vuelo, que ha sido la de un SH3D de la Quinta Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves, según ha informado la Armada en sus redes sociales, donde ha compartido una foto del equipo para el recuerdo. Se da la circunstancia que la primera toma en el barco, recién estrenado en febrero de 2011 también fue de la Quinta, el MORSA 08 (SH-3D Seaking).

Este fin de semana, durante las maniobras #Flotex21, se ha realizado la toma número 9000 en la cubierta del #L61JuanCarlosI, con un #SH3D de la #5ªEscuadrilla.#SomosLaArmada🇪🇸⚓ pic.twitter.com/UgjziBAnh2 — Armada Española (@Armada_esp) October 31, 2021

En estos días de maniobras están operando desde el buque aeronaves de la Quinta y la Décima Escuadrilla así como los AV-8B Harrier II Plus de la Novena, que simulan participar en una operación para llevar a puerto seguro a un contingente de cascos azules de la ONU, dentro del escenario de acción simulado para Flotex-21.

La cubierta de vuelo del Buque de Proyección Estratégica Juan Carlos I se ha diseñado para operar, lanzar, recibir y dar apoyo, tanto de día como de noche, a aviones y helicópteros como los AB-212, SH-3D, y los aviones AV-8B Harrier II Plus, así como los F35B, posibles sustitutos de los Harrier Está diseñado para transportar y operar hasta 30 aeronaves entre helicópteros medios y pesados en configuración de portaaeronaves anfibio, o bien entre 10 y 12 aviones AV-8B+, más un número similar de helicópteros medios, cuando está configurado como portaaviones.