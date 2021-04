Airbus transforma su organización industrial en Francia y Alemania

Airbus ha desvelado algunos detalles de su reestructuración en Alemania y Francia en el comité de empresa europeo celebrado este miércoles, en el que ha dejado aparcada las decisiones sobre el futuro de Puerto Real. La compañía ha planteado a los representantes sindicales la creación de dos nuevas sociedades que aunarían la fabricación de aeroestructuras "con el fin de reforzar la gestión de su cadena de valor y preparar el futuro de la empresa a corto y largo plazo".

Como parte de estos planes, una nueva empresa en Francia podría aunar las actividades que actualmente gestiona Airbus en Saint-Nazaire y Nantes con las que lleva a cabo Stelia Aerospace en todo el mundo. Otra empresa en Alemania combinaría las actividades de ensamblaje de Stade y de estructuras en Hamburgo con las de Premium Aerotec en Nordenham, Bremen y parcialmente en Augsburgo, "reequilibrando al mismo tiempo las actividades hacia la parte superior de la cadena de valor y reevaluando su participación en la fabricación de piezas de detalle".

Estas dos nuevas empresas de ensamblaje de aeroestructuras, ambas propiedad de Airbus al 100%, dejarían de ser consideradas proveedores de Airbus para integrarse en el perímetro de la compañía. Según Airbus, esto permitiría simplificar su gestión para "centrarse en su segmento industrial y ser más ligeras y ágiles, fomentando la competitividad, la innovación y la calidad en beneficio de los programas actuales y futuros dela compañía.

Airbus también aspira a crear un nuevo actor mundial en el ámbito de las piezas de detalle, con base en Alemania. Nacida de la actual Premium Aerotec, esta nueva entidad, con su tamaño y tecnologías avanzadas, estaría capacitada para aprovechar las importantes perspectivas de crecimiento a largo plazo con Airbus, así como con clientes externos, tanto en plataformas civiles como militares.

En cuanto a España, "Airbus sigue trabajando en soluciones con sus interlocutores sociales para optimizar la actual configuración industrial y de aeroestructuras en la zona de Cádiz, con el fin de garantizar su viabilidad, resistencia y competitividad para el futuro", según el comunicado lanzado tras la reunión.

Fuentes de la compañía han insistido este miércoles en que la planta de Puerto Real "se encuentra en una situación crítica". "Puerto Real ya se enfrentaba a un reto difícil debido al cese de la producción del A380. El impacto de la crisis de la COVID-19 ha agravado seriamente la situación", han señalado este miércoles fuentes de la empresa. "Estamos trabajando en la mejor solución posible para el futuro a medio y largo plazo, asegurando la competitividad y la sostenibilidad de las operaciones industriales de Airbus en España", agrega la compañía.

Sin embargo, los trabajadores han celebrado como una pequeña victoria el hecho de que no se haya hablado de cierre en el comité europeo. La plantilla decidió suspender el encierro previsto este miércoles en la factoría al recibir los primeros mensajes por parte de sus compañeros en el comité del desarrollo de la reunión. No obstante, sindicatos como UGT y CGT creen que no es más que otro paso en una dura negociación que llevará a la clausura de la planta puertorrealeña.