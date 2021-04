La plantilla de Airbus Puerto Real suspende el encierro ante la disposición de la empresa a seguir negociando su futuro

La plantilla de Airbus Puerto Real ha decidido suspender el encierro previsto este miércoles en la factoría después de que los sindicatos hayan trasladado al comité que la empresa no ha anunciado su cierre ni su venta y mantiene su disposición a seguir negociando el futuro de la planta. Éstos son los primeros mensajes que han trascendido de la reunión que mantiene la dirección de Airbus con los representantes sindicales a nivel europeo en Toulouse.

En un día trascendental para su futuro, los trabajadores de Airbus Puerto Real se han concentrado al mediodía a las puertas de la fábrica para celebrar una asamblea. Además han cortado la entrada al polígono del Trocadero, en la avenida Portugal, y han quemado neumáticos.

"No ha habido ningún anuncio de cierre ni de venta", ha dicho el representante de los trabajadores, Manuel Trujillo, en las puertas de la factoría trasladando las primeras noticias que llegaban de la trascendental reunión en Francia. Trujillo manifestó ayer que las razones para las protestas "son poderosas”, porque no es solo una pelea para el conjunto de la industria aeroespacial, sino para un sector que aporta ciencia, innovación y futuro a Cádiz. En la tensa espera, anuncian "fuertes movilizaciones como hace años que no se ven en esta comarca” si las noticias son negativas.

Francisco San José, uno de los cinco representantes de los trabajadores españoles de Airbus que participó por videoconferencia en el comité europeo organizado en la sede de la compañía en Toulouse, ha confirmado que la empresa ha manifestado su intención de seguir discutiendo con ellos la forma de mejorar la competitividad en todas las fábricas en el actual contexto de crisis.

San José consideró, en declaraciones a Efe, que eso demuestra que ha surtido efecto la presión que se ha ejercido las últimas semanas sobre la empresa porque se temía un anuncio inminente sobre el fin de la actividad en las instalaciones de Puerto Real, en la que trabajan unas 400 personas.

En espera de que la empresa dé su versión oficial, se ha decidido suspender el encierro, aunque CGT se ha desmarcado del comité y ha anunciado que va a acampar en la puerta. Además, ese sindicato ha denunciado que la Subdelegación del Gobierno en Cádiz no ha autorizado una marcha que habían solicitado para realizar el 1 de mayo desde la factoría de Puerto Real hasta Cádiz.

Escudándose en unos informes “técnicos”, que desaconsejan el paso de la manifestación por el puente de la Pepa, "el subdelegado prohíbe el paso por el mismo y, con ello, la marcha desde Puerto Real a Cádiz, convirtiéndola en dos manifestaciones separadas: una en Puerto Real por la mañana y otra en Cádiz por la tarde, lo que desvirtúa totalmente la movilización convocada", lamentan desde el sindicato. "Desde CGT consideramos esta prohibición un atentado gravísimo contra un derecho fundamental, como es el de manifestación, por lo que vamos a interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".

Apoyos

Mientras, la plantilla sigue sumando apoyos. Esta noche en el partido contra el Real Madrid, el Cádiz mostrará una pancarta a favor de Airbus Puerto Real. Numerosos artistas vienen lanzando mensajes contra su cierre en las redes sociales.

En la Diputación de Cádiz se ha aprobado esta mañana por unanimidad y por parte de todos los grupos una declaración institucional de apoyo al manifiesto lanzado por el comité interempresas.