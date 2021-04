"Que no se hable de Puerto Real no quiere decir que no haya cierre"

El tercer calendario de movilizaciones que el comité de empresa de Airbus Puerto Real aprobó ayer ya no contó con el respaldo de los representantes de CGT, como sí lo tuvo los dos anteriores. Este miércoles tampoco han compartido la decisión de suspender el encierro que tenían previsto en la planta de Puerto Real, que se ha descartado al entender que no se debía continuar puesto que “no ha habido ningún anuncio de cierre ni venta”, según digo el presidente del comité puertorrealeño en la asamblea de hoy.

Así, no habrá encierro en el interior de la planta pero sí una acampada en el exterior, promovida por CGT. “A nosotros no nos vale lo que se ha dicho hoy. Que no se hable de Puerto Real no quiere decir que no se siga adelante con los planes que tenía la empresa, por lo que vamos a seguir con las movilizaciones que iniciamos en septiembre, en la que en ocasiones hemos contado con otros sindicatos y en otras hemos estado acompañados. Tenemos claro que nuestro camino es la lucha”, dice Juan Antonio Guerrero, delegado sindical de CGT en Airbus Puerto Real

Ya han solicitado los permisos al Ayuntamiento y, acompañados por la policía, han visita la zona en la que va a realizar la acampada. “No vamos a encerrarnos en una nave que está vacía, queremos que esto tenga repercusión social y lo haremos en la calle”, dicen.

Guerrero, miembros del comité de empresa de Puerto Real, cree que la empresa solo ha cambiado de estrategia debido a la presión social tras las movilizaciones que se han producido. “Hoy no ha usado la palabra cierre pero es que hasta ahora tampoco lo había hecho. No vamos hacernos trampas a nosotros mismos”. Recuerda que las movilizaciones se están produciendo porque han visto movimientos por parte de la dirección de Airbus con la intención de desmantelar la planta de Puerto Real y temen que en las próximas semanas se vuelvan a producir ofertas de traslados a otras factorías para “seguir vaciando esto y después decir que cierran porque somos cuatro gatos”.

Como ejemplo, Guerrero señala que “hoy mismo se ha cerrado una oficina”. Se refiera a una de las situadas en la Nave 2, una de las de mayor producción actualmente, que “ha cerrado por los compañeros que allí trabajaban se han trasladado o se han reubicado en otras áreas”. El delegado de CGT ofrece un dato crucial para entender el vaciado de la planta de ‘El Trocadero’: “Ahora, más del 60% del suelo productivo y sobre el 70% de las oficinas de Airbus Puerto Real están vacíos”.