381 personas han fallecido este año en Cádiz esperando la Ayuda a Domicilio, denuncian PSOE y UGT

Las direcciones provinciales de UGT SP y el PSOE de Cádiz han mantenido un encuentro de máxima relevancia política y social con trabajadoras de la Ayuda a Domicilio y de la Ley de Dependencia. Ambas organizaciones han anunciado un compromiso firme y compartido: defender juntos el principio de igual trabajo, igual salario y promover mejoras urgentes y estructurales para un sector esencial en todos los municipios de la provincia.

Durante el encuentro, Javier Pizarro, subrayó una realidad incuestionable: fueron los gobiernos socialistas quienes impulsaron y aprobaron la Ley de Dependencia, una herramienta que ha transformado el bienestar y la autonomía personal de miles de personas mayores, dependientes y con discapacidad en la provincia de Cádiz. Especial relevancia tiene su impacto en los municipios menores de 20.000 habitantes, donde la Diputación —bajo gobiernos socialistas— implantó y consolidó un servicio esencial para las familias, sosteniendo un modelo de atención pública que hoy es imprescindible. Pizarro destacó que “nuestros municipios ya no pueden concebirse sin estas profesionales que facilitan la vida diaria de quienes más lo necesitan”.

La nueva ejecutiva de UGT SP Cádiz expuso una problemática que se arrastra desde hace décadas como el kilometraje sin regular, asumido por las propias trabajadoras; salarios prácticamente congelados, con incrementos ridículos en 19 años; disparidad total entre empresas públicas y privadas; horarios impuestos sin criterio laboral ni conciliación familiar; bolsas de horas insuficientes y desordenadas; riesgos laborales no evaluados y falta de protección ante enfermedades así como agresiones verbales, psicológicas y físicas sin protocolos efectivos y la exigencia de formación sociosanitaria que no se corresponde con el trato recibido.

DIFERENCIAS SALARIALES DENTRO DEL MISMO SECTOR

Las representantes sindicales —provenientes de La Janda (Vejer, Alcalá y Paterna), la Bahía de Cádiz (Cádiz, El Puerto, Chiclana), así como Jerez— coincidieron en señalar una realidad intolerable: el servicio se presta pensando solo en el usuario, sin atender a las condiciones laborales ni a la conciliación de quienes lo sostienen.

UGT SP y PSOE coincidieron en un diagnóstico claro: las diferencias salariales dentro del mismo sector son inadmisibles. Unas empresas aplican el convenio andaluz de Ayuda a Domicilio, otras el convenio de limpieza y otras sus propios convenios internos. Por todo ello, ambas direcciones se han comprometido a impulsar un Convenio Provincial de Ayuda a Domicilio para la provincia de Cádiz, que garantice igualdad, seguridad jurídica y dignidad laboral.

Asimismo, PSOE y UGT SP Cádiz coincidieron en la necesidad de que los ayuntamientos estudien seriamente la municipalización del servicio, tal y como ya ocurre en Jerez, Chiclana y San Fernando, donde el modelo público ha demostrado ser más estable, más justo y más beneficioso para las trabajadoras. De igual forma, UGT SP ha reclamado que los contratos públicos incluyan: cláusulas laborales obligatorias; incrementos económicos finalistas destinados exclusivamente a salarios, y la prohibición de contratar a empresas sancionadas o con sentencias firmes en su contra.

LOS "DATOS DE LA VERGÜENZA": 3.886 PERSONAS ESPERANDO ASISTENCIA

El PSOE de Cádiz hizo alusión a unos datos que afectan gravemente a la provincia de Cádiz donde 2.626 personas esperan una valoración de dependencia, 1.260 personas ya valoradas siguen sin recibir prestación, 3.886 personas en total forman la lista de espera provincial y 381 personas han fallecido en 2025 sin recibir la valoración o el recurso que necesitaban.

Ambas organizaciones, UGT SP y PSOE coinciden en que esta situación “es incompatible con un sistema que debe ser pilar del Estado del Bienestar”, y han acordado mantener una agenda conjunta de reuniones y movilización para: dignificar las condiciones del colectivo; impulsar el Convenio Provincial; proteger los derechos laborales, y mejorar la calidad de la atención a mayores y dependientes.

El mensaje final fue claro por parte de UGT SP y el PSOE de Cádiz: “Cuidar a quienes cuidan es una obligación moral, social y política. En la provincia de Cádiz, UGT SP y el PSOE caminarán juntos para garantizar dignidad, igualdad y justicia para este colectivo tan esencial”, han asegurado.

En la reunión participaron el vicesecretario general provincial y portavoz socialista en la Diputación, Javier Pizarro Ruiz; el diputado provincial y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres; y la secretaria de Relaciones Sindicales del PSOE provincial, María Colón. Por parte de UGT SP Cádiz asistieron el secretario general, Juan Manuel Rocha; la secretaria de Sanidad Pública, Azucena Morales; el secretario de Sanidad Privada, Manuel Pavón; y el secretario de Organización de UGT SP Cádiz y también secretario de Economía y Hacienda y Calidad Democrática del PSOE de Cádiz, Juan José Arauz.