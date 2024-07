Personal del 061 asegura que la población "sí está en riesgo en Cádiz" por falta de personal

Gestores de las salas de coordinación de urgencias y emergencias del Centro de Emergencias Sanitarias (061), que son una pieza clave en el organigrama del Sistema Sanitario Público Andaluz, al ser los encargados de ofrecer respuesta telefónica a la demanda de atención ciudadana ante una urgencia, y también de distribuir los recursos de urgencias y emergencias fuera de los centros sanitarios, se suman a la denuncia realizada por los médicos de estos centros y afirman que "la falta de personal sí pone en riesgo la salud de los pacientes".

Así lo asegura Rafael Gallardo, Delegado Sindical UGT Gestores 061 Cádiz, quien ha respondido al comunicado emitido por el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía tras la denuncia realizada por el propio personal de esta sala en Cádiz, ubicada en Puerto Real.

En el escrito enviado a este periódico afirma que "no es cierto que no exista riesgo para la salud de los pacientes y que la sanidad esté garantizada, pues contamos con hospitales con urgencias cerradas, centros de Salud abiertos solo hasta las 15.00 horas y recursos medicalizados que durante el verano se quedan sin médico en las zonas más concurridas de nuestra provincia, como Chiclana de la Frontera, Cádiz y Zahara de los Atunes", ha enumerado.

También han respondido al Centro de Emergencias a nivel andaluz para concretar que "no existe un aumento de horas de teleoperación, pues el año pasado en el mes de julio contábamos con 3958 horas en la provincia de Cádiz y este año se han visto reducidas a 3179. Además , julio y agosto se está reforzando la sala con gestores sin experiencia". Precisamente hace unos días se denunciaba desde el centro de control de emergencias en Cádiz "la falta de médicos coordinadores que tomen las decisiones adecuadas al problema que plantea la persona demandante de asistencia".

Entre otros puntos que desmienten figura que "Salud Responde no está gestionando las peticiones de traslados de pacientes críticos, pues cuando entran estas llamadas en el Servicio de Salud Responde, nos la tienen que derivar al 061 por protocolo", además de puntualizar que "los médicos localizados a los que hacen referencia no se activan para casos de necesidad en la sala de coordinación, pues cuando esta se encuentra saturada nunca se ha podido hacer uso de los mismos, pues están para cubrir otro tipo de circunstancias".

Citan como ejemplo el accidente de tráfico entre Barbate y Zahara de los Atunes en el que lamentablemente falleció una mujer para explicar que "habiendo tres pacientes, dos de ellos graves y precisando equipo médico, sólo se pudo enviar un equipo médico puesto que la localidad de Zahara de los Atunes no cuenta con recurso medicalizado cuando según distrito si debería haberlo y ya fue denunciado esto por SATSE".

Por último, hacen alusión a los helicópteros sanitarios, que antes se gestionaban en cada provincia y ahora desde Málaga. "Hay cinco en toda Andalucía, uno en Cádiz ubicado en Jerez, que gestionábamos en función a la necesidad, pero ahora Málaga los gestiona todos, lo cual dificulta aún más el trabajo en toda la zona costera gaditana". Además, Málaga ni siquiera pertenece a zona de Andalucía Occidental para la que trabajan desde esta sala, explican.

Hace unos días, Sergio Salgado Carmona, Delegado Sindicato Médico de Cádiz en CES061, denunció la falta "de médicos coordinadores que tomen las decisiones adecuadas al problema que plantea la persona demandante de asistencia". Añadía que todo se complica en la época estival, al ser la provincia de Cádiz una gran receptora de población flotante en periodo vacacional, ya que este incremento importante de la actividad "no se corresponde con un refuerzo de recursos humanos en estos centros coordinadores, lo cual podría generar un riesgo para la salud de la población en un aspecto tan relevante como son las urgencias y emergencias que surgen fuera de un entorno sanitario".

Sus palabras fueron desmentidas por el Centro de Emergencias, desde donde señalaban que se ha reforzado con un incremento de 1.500 horas de teleoperación desde el mes de abril, en previsión del posible aumento de actividad durante el periodo estival. Pero desde el centro de Cádiz han desmentido punto por punto en este nuevo comunicado.