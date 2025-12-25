Nuevo roce entre Moscú y la OTAN: bombarderos estratégicos rusos patrullan al norte de Escandinavia

Bombarderos estratégicos Tu-95MS de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron una misión de patrullaje sobre aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega, informó este jueves el Ministerio del Defensa de Rusia.

"Bombarderos estratégicos de largo alcance Tu-95MS realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega. La duración del vuelo fue de más de siete horas", señaló Defensa en un comunicado publicado junto con un vídeo en Telegram.

El mando militar ruso indicó que, en algunas etapas de la ruta de los bombarderos portamisiles, estos fueron vigilados por cazas de otros países.

Durante su misión, los Tu-95MS fueron escoltados por cazas Su-33 de la Armada Rusa, añade el comunicado. "Todos los vuelos de aeronaves de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia se llevan a cabo en estricta conformidad con las normas internacionales de uso del espacio aéreo", subrayó Defensa.

La aviación estratégica rusa, integrada por bombarderos Tu-160, Tu-95MS y Tu-22M3, efectúa regularmente vuelos de patrulla sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico norte, los mares Negro y Báltico, el océano Pacífico y otros. Estos vuelos no han sido interrumpidos por la guerra en Ucrania.