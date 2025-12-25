El ministro israelí de Defensa reitera que nunca abandonarán Gaza

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, reiteró este jueves su intención de establecer asentamientos israelíes en el norte de la Franja de Gaza, enclave palestino donde aún quedan tropas apostadas pese al alto el fuego. "Israel nunca abandonará el territorio de Gaza", declaró el ministro en una conferencia educativa organizada por el periódico sionista religioso Makor Rishon, que compartió en su canal de X estas declaraciones.

"Incluso después de la disolución de Hamas, se mantendrá una importante zona de seguridad que rodeará Gaza en zonas controladas para proteger el asentamiento. Y en la parte norte, según mi visión, será posible establecer asentamientos de forma ordenada cuando llegue el momento", añadió.

Hace tan sólo dos días, antes de retractarse, Katz ya dijo públicamente durante un encuentro en el asentamiento de Beit El (cerca de Ramala, en territorio palestino ocupado) que Israel nunca se retirará de toda la Franja de Gaza, según recogieron medios locales.

Horas después, el Ministerio de Defensa se retractó de las palabras de Katz, alegando que se referían "únicamente a un contexto de seguridad". "El Gobierno (israelí) no tiene intención de establecer un asentamiento en la Franja de Gaza", dice el nuevo texto.

La segunda fase del alto el fuego en Gaza -que pende en un limbo y no tiene fecha de implementación concreta- recoge la retirada total de las tropas israelíes; además del desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición.

En esta misma conferencia, según recoge el diario israelí Haaretz, Katz también se refirió a la política actual de expansión de asentamientos en Cisjordania ocupada, la cual calificó de "soberanía práctica". "Es imposible ahora, debido a las circunstancias, declarar la soberanía (sobre el territorio palestino de Cisjordania). Soberanía práctica significa... (evacuar) a los palestinos de los campamentos terroristas, estacionar allí a las Fuerzas de Defensa de Israel y establecer asentamientos", detalló.

En la misma línea, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, dijo el miércoles que ningún país limitará "el derecho de los judíos a vivir en la Tierra de Israel", después de que 14 Estados, entre ellos Francia, España y Reino Unido, condenaran la aprobación de 19 asentamientos en Cisjordania ocupada, considerados ilegales por la comunidad internacional.

"Israel rechaza enérgicamente la declaración emitida por países extranjeros sobre la decisión del Gabinete sobre los asentamientos en Judea y Samaria", término oficial bíblico con el que Israel se refiere a Cisjordania ocupada.

"Los gobiernos extranjeros no restringirán el derecho de los judíos a vivir en la Tierra de Israel, y cualquier petición en ese sentido es moralmente incorrecta y discriminatoria contra ellos", añadió.

Entre los países estaban incluidos también Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Italia, Irlanda, Islandia, Japón, Malta, Países Bajos y Noruega.

En la declaración conjunta, difundida por el Ministerio de Exteriores de Francia, pidieron a Israel que revoque esta decisión y cese la expansión de las colonias, de conformidad con la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

"Estamos decididos a apoyar el derecho a la autodeterminación de los palestinos. Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con una paz global, justa y duradera", señaló el grupo, que insistió en que "no existe otra solución" que dos Estados "uno al lado del otro en paz y seguridad, dentro de fronteras seguras y reconocidas".

El Gabinete de seguridad del Gobierno israelí aprobó el pasado domingo reconocer 19 nuevos asentamientos en Cisjordania.

Con esta decisión asciende a 69 el número total de asentamientos reconocidos durante el mandato del actual ministro de Finanzas, el ultraderechista y colono Bezalel Smotrich, responsable también de las políticas de asentamiento en Cisjordania.