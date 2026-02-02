Identifican a los agentes que dispararon causando la muerte de Alex Pretti en Mineápolis.

Los agentes de Inmigración que dispararon causando la muerte de Alex Pretti en Mineápolis el 24 de enero, recrudeciendo las masivas protestas a través del país, han sido identificados como Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza (USBP) y Raymundo Gutiérrez, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de acuerdo con el medio ProPública. Los dos hombres identificados son originarios del sur de Texas.

Según el medio, los registros gubernamentales indican que Ochoa, de 43 años, y Gutiérrez, de 35, fueron quienes dispararon contra Pretti. El enfermero de 37 años es la segunda persona que muere a manos de agentes federales en operativos en Mineápolis (Minesota) tras Renee Good, que falleció el pasado 7 de enero.

Un informe enviado el pasado martes al Congreso por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al que pertenecen Ochoa y Gutiérrez, informó que fueron dos, de un grupo de ocho que rodeaban a Pretti mientras estaba en el suelo, los agentes que dispararon, pero no dio a conocer sus nombres.

La información del DHS al Congreso se basó en una revisión interna de las imágenes de las cámaras corporales de los agentes, que no se han hecho públicas.

De acuerdo con el DHS, los agentes responsables de la muerte del enfermero fueron suspendidos mientras que el Departamento de Justicia informó el viernes, tras intensas protestas y reclamos de legisladores, que inició una investigación sobre posible violación de derechos civiles en esta muerte.

ProPública señaló además en su publicación que Ochoa es un agente de la Patrulla Fronteriza que se unió a esa agencia en 2018 y Gutiérrez se incorporó en 2014 y trabaja para la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP. Ambos son del sur de Texas.

Según indicó Angélica Ochoa, ex esposa de Ochoa, a ProPública, este deseó por mucho tiempo unirse a la Patrulla Fronteriza hasta que lo logró y para cuando la pareja se separó en 2021, él ya era un entusiasta de las armas, con unos 25 rifles, pistolas y escopetas.

Gutiérrez está asignado a un equipo de respuesta especial, que realiza operaciones de alto riesgo similares a las de las unidades SWAT de la Policía.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la acción de sus agentes y aseguró que dispararon en un caso que calificó de "terrorismo doméstico", generando indignación.

Mientras que Gregory Bovino, jefe de los operativos migratorios en Mineápolis, aseguró que los agentes intentaron desarmar a Pretti y que éste se resistió "violentamente".

Tras la muerte de Pretti y la intensificación de las protestas en el país, Trump retiró a Bovino de Mineápolis y envió allí a hacerse cargo a su zar de la frontera, Tom Homan.

Tras las dos muertes y las incesantes y masivas protestas, Trump ordenó este sábado retirar la presencia de agentes federales en manifestaciones en Mineápolis y en otras ciudades demócratas, pero prometió que seguirán defendiendo las instalaciones propiedad del Gobierno federal.

Esta semana Human Rights Watch (HRW) afirmó que es urgente que se realice una investigación independiente sobre la muerte de Pretti, que se detengan los operativos allí y abstenerse de realizarlos en cualquier otro lugar.