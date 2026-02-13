Delcy Rodríguez asegura que habrá elecciones "libres y justas" en Venezuela, pero evita dar plazos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que el país caribeño tendrá "elecciones libres y justas", pero no ofreció ningún tipo de plazo para la celebración de comicios presidenciales.

"Absolutamente, sí", respondió Rodríguez al ser preguntada por la posibilidad de que haya elecciones tras la captura y detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Washington hace mes y medio.

"Las elecciones están contempladas en la Constitución. Y celebrar elecciones libres y justas en Venezuela significa también tener un país libre y donde se pueda ejercer la justicia", apuntó Rodríguez, que añadió que el país debería quedar también "libre de sanciones" y del "acoso de la prensa internacional" para organizar esa votación.

La entrevista a NBC es la primera que concede la mandataria a un medio estadounidense tras la detención de Maduro.

La presidenta encargada aseguró también que "el calendario de las elecciones estará marcado y decidido por el diálogo político en este país", pero no se pronunció al ser preguntada si las presidenciales podrían ser dentro de tres años, como ha sugerido el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, durante su visita a Venezuela esta semana.

Tras el derrocamiento de Maduro, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha entregado el mando de la transición a la ex vicepresidenta chavista y asegurado que está supervisando a su Ejecutivo.

Sin embargo, al ser preguntada por la influencia de Washington en la política que se está dictando desde Caracas, Rodríguez habló de la importancia de "desarrollar trabajo conjunto" y dijo que agradece el "nivel de cooperación" de la Casa Blanca.

La mandataria también aseguró que "sin duda alguna" Nicolás Maduro sigue siendo "el presidente legítimo de Venezuela" y defendió que tanto él como su esposa, Cilia Flores, son inocentes de los cargos por conspiración y narcoterrorismo de los que los acusan las autoridades estadounidenses.

Rodríguez mencionó los informes de la ONU que apuntan que Venezuela "no es relevante" en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, al contrario de lo que ha asegurado la Administración Trump, que acusó a Maduro de encabezar el Cartel de los Soles.

A su vez, la mandataria consideró que esta discrepancia entre Caracas y Washington a cuenta del rol que pudieron jugar Maduro y Flores en supuestas redes de narcotráfico "no es en absoluto difícil" gracias "a la diplomacia, el diálogo político y energético" que está teniendo lugar entre ambos países en las últimas semanas.

La amnistía se frena en el Parlamento

Por su parte, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aplazó el jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para aprobar el proyecto de ley de amnistía para los casos de presos políticos desde 1999.

El Parlamento -controlado por el chavismo- aprobó hasta el artículo sexto de la titulada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, al haber diferencias por el séptimo punto que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

El artículo siete de este proyecto señala que la amnistía es para toda persona que se encuentre o pueda "ser procesada o condenada por su presunta o comprobada participación en delitos o faltas cometidos", siempre que "esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia" de la normativa.

El diputado opositor Luis Florido, de la fracción Libertad, indicó que había que modificar el artículo debido a que, a su juicio, la solicitud de presentación ante la Justicia implica ya un señalamiento como culpable a las personas que estén judicializadas.

El chavismo, en cambio, argumentó que la Constitución establece que las personas deben estar presentes en un proceso penal.

Finalmente, el debate fue pospuesto, a petición del chavismo y la oposición, para una siguiente sesión que se estima será el próximo jueves, después del festivo de Carnaval.

Familiares de los presos políticos detenidos en el comando policial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocida como Zona 7 en el este de Caracas, hicieron una nueva protesta al final de la jornada a las afueras de esa sede para exigir que sean liberados sus parientes, así como para rechazar que se haya diferido el debate en el Parlamento.

Además, con motivo del Día Nacional de la Juventud, el Movimiento Estudiantil de Venezuela marchó el jueves en varias ciudades del país para exigir la liberación de todos los presos políticos, lo que representó una de las movilizaciones opositoras con mayor convocatoria desde hace poco más de un año.