El conservador Asfura, nuevo presidente de Honduras tras los comicios más polémicos

El hondureño Nasry Tito Asfura ha sido declarado virtual presidente electo de su país, para lo que tuvo que esperar 24 días desde las elecciones del 30 de noviembre, que fueron salpicadas por denuncias de "fraude" desde antes de las votaciones, amenazas contra dos consejeras electorales y la supuesta "injerencia" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros problemas.

"Papi a la orden", como se conoce a Asfura, ex alcalde de Tegucigalpa y abanderado del conservador Partido Nacional, obtuvo el 40,26% de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, quien sumó el 39,54%, escrutado el 99,93% de las actas, de acuerdo con los datos de la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE dio a conocer de manera virtual la declaración de los resultados oficiales que le dieron el triunfo a Asfura ante la imposibilidad de hacerlo desde la sede del organismo en cadena nacional de radio y televisión, por las marcadas diferencias entre las consejeras Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente, con el consejero oficialista Marlon Ochoa, quien el martes denunció que se gestaba un "golpe de Estado electoral".

Ante la ausencia de Ochoa, este miércoles su puesto lo cubrió el consejero suplente Carlos Cardona.

Según la declaración del CNE, quedó tercera con el 19,19% la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien con anticipación reiteró que no aceptaba los resultados de los comicios, celebrados en paz y cívicamente el 30 de noviembre.

"No acepto la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral porque no refleja la verdad completa del voto ciudadano" dijo asimismo este miércoles Nasralla, que descartó hacer un llamado a la movilización callejera o a la confrontación, y anuncio que defenderá "el voto por la vía legal, cívica y pacífica hasta que se conozca por completo la verdad", sin dar más detalles.

Felicitaciones de gobiernos y de la UE

Tras la declaración del CNE, que demoró por un lento escrutinio especial de 2.792 actas electorales con inconsistencias iniciado el pasado día 18 con cinco días de retraso, Asfura comenzó a recibir mensajes de felicitación de varios países y organismos internacionales.

Desde Washington, en un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Asfura instando "a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar con prontitud una transición pacífica de poder al presidente electo".

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, emitieron un comunicado en el que felicitaron a Asfura como "presidente electo de la República de Honduras tras los comicios celebrados el 30 de noviembre".

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró el triunfo de Asfura y opinó que se trata de "una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras".

La Unión Europea (UE) se sumó a las felicitaciones a Asfura y expresó su compromiso e interés por trabajar con su Administración en pos de "prioridades comunes para profundizar" los nexos bilaterales.

El Reino Unido también dirigió saludos y expresó su disposición de trabajar con la nueva administración (de Asfura, a partir del 27 de enero de 2026) para promover el desarrollo y "profundizar aún más" las relaciones bilaterales.

OEA tomó "nota" y lamentó resultado incompleto

Por su parte, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó que "toma nota de la declaración de resultados del Consejo Nacional Electoral" de Honduras, que estableció como virtual presidente electo del país a Asfura.

En un mensaje en X, la Secretaría de la OEA "lamenta que aún no se haya completado el recuento total de los votos emitidos por la ciudadanía" en la jornada electoral del pasado 30 de noviembre, y expresa además "su disposición a colaborar con el Estado de Honduras para apoyar una transferencia de poder pacífica y conforme a la ley, en el mejor interés del pueblo hondureño".

Luego de conocer la declaración del CNE, Asfura dijo en la red X: "Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar".