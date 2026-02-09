Omoda 7 SHS, un SUV PHEV de 279 CV que se estrena con un precio de 32.990 euros

Los 35.000 euros que vaticinamos como precio de salida del Omoda 7 SHS al conocer sus características se han quedado ligeramente largos. Este SUV finalmente costará 32.990 euros, eso sí, incluyendo las promociones de lanzamiento para el nivel más alto de los dos disponibles, además de las que conciernen a la financiación.

Su sistema de propulsión híbrido enchufable es el mismo que utiliza el más pequeño y también menos costoso -si nos atenemos al precio de tarifa- Jaecoo 7 PHEV. Esto supone que emplea como motor térmico un 1,5 litros de gasolina monoárbol, de inyección directa y con sobrealimentación por turbo -funciona con ciclo Miller-, que entrega 143 CV y se combina, a través de una caja de cambios DHT, con un motor eléctrico de 204 CV (150 kW). Este, gracias a los 18,3 kWh de capacidad de la batería LFP, puede mover por sí solo al Omoda 7 SHS durante 92 km, que es la distancia homologada conforme a la norma WLTP. Además, el sistema incorpora un tercer motor, también eléctrico, de 82 CV (60 kW), cuyo trabajo es generar electricidad que va a parar esa batería.

El Omoda 7 exclusivamente se pone a la venta con un sistema híbrido enchufable que se combina con dos niveles de equipamiento.

Esta admite igualmente tanto cargas con corriente alterna, en este caso usando 6,6 kW a través de un cargador embarcado con función V2L, además; como continua, para lo que se pueden emplear hasta 40 kW.

El sistema híbrido se combina con dos acabados, Pure y Pulse. El primero tiene la tapiceríae en negro, volante multifunción calefactable, como los asientos delanteros; climatización bizonal o acceso y arranque sin llave. A ello se suman diversas funciones de control remoto, una instrumentación de 8,9”, una pantalla central de 15,6” compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, así como una base de carga inalámbrica de 50 W.

El nivel de equipamiento más alto de los dos, el Premium, se beneficia de un excepcional descuento de duración limitada a la fase de lanzamiento.

El acabado Premium se distingue por las llantas de aleación de 20”. También tiene cámaras que ofrecen una visión de 540° o sensores de aparcamiento delanteros. En el interior tiene una pantalla central deslizante, iluminación ambiental multicolor, techo panorámico o un portón trasero motorizado, mientras que los asientos delanteros cuentan con reglajes eléctricos, ventilación, calefacción y memoria en el caso del conductor. También son de serie el control por voz o un sistema de sonido Sony de ocho altavoces.

Sin promociones de lanzamiento el precio del Omoda 7 SHS Pure 1.5 TGDI es de 42.900 euros; en tanto que el Premium supone 3.000 euros más, 45.900 euros. Esto supone que la oferta total de casi 13.000 euros. La garantía oficial es de ocho años o 160.000 kilómetros, lo que antes se cumpla.