LG Energy sella un contrato de baterías por 1.400 millones de dólares con Mercedes-Benz
Movilidad sostenible
LG Energy ha reforzado su posición como uno de los principales proveedores globales de baterías para vehículos eléctricos tras cerrar un contrato valorado en 2,06 billones de wones con Mercedes-Benz. El acuerdo, que prevé el suministro a partir de 2028 para los mercados de Europa y América del Norte, consolida la alianza entre ambas compañías.
Sistemas eléctricos y motores de combustión convivirán con distintas versiones en los nuevos Mercedes
LG Energy Solution informó que firmó un contrato de suministro de baterías para vehículos eléctricos con la automotriz alemana Mercedes-Benz AG por valor de 2,06 billones de wones (unos 1.400 millones de dólares), sumándose a sus previos acuerdos de baterías anunciados en septiembre.
El acuerdo contempla la provisión de baterías para VE entre el 1 de marzo de 2028 y el 30 de junio de 2035, con entregas destinadas a Europa y América del Norte, según un informe regulatorio ante el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur.
La firma también indicó que el monto del contrato equivale aproximadamente al 8 por ciento de las ventas anuales de la compañía en 2024, que ascendieron a 25,6 billones de wones.
El contrato probablemente abarque baterías para modelos eléctricos económicos y de gama media, según observadores citados por la agencia local Yonhap, en un contexto en el que Mercedes-Benz planea lanzar 40 nuevos modelos a nivel mundial para 2027.
El informe explica que el volumen, el plazo y otras condiciones podrían modificarse tras consultas adicionales con el cliente.
El último acuerdo se suma a los dos divulgados el 3 de septiembre, que suponen un suministro de un volumen combinado de 107 gigavatios-hora de baterías de LG Energy Solution para la automotriz alemana.
También te puede interesar
Lo último