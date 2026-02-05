El Gobierno reactiva la deducción del 15 por ciento en el IRPF del precio de los más eléctricados

El Gobierno ha dado luz verde a un real decreto-ley que prolonga temporalmente las deducciones de hasta el 15 por ciento en el IRPF en el periodo impositivo en el que se matriculan, tanto para particulares como para empresas, por la adquisición de vehículos enchufables e instales puntos de recarga. Además, el texto incorporó la dotación de 400 millones de euros para el Programa Auto+.

Según la web de la Agencia Tributaria, “la base de la deducción -n. de r. no podrá exceder de 20.000 euros- está constituida por el valor de adquisición del vehículo, incluidos los gastos y tributos inherentes a la adquisición, y no formarán parte de la misma las cuantías subvencionadas o que vayan a serlo a través de un programa de ayudas públicas”.

Estas medidas forman parte del nuevo decreto-ley del denominado de escudo social, en el que el Ejecutivo ha vuelto a incluir los incentivos tras el rechazo, el pasado 27 de enero, del Congreso a la convalidación de un decreto único que también contemplaba la subida de las pensiones y la prórroga de otras medidas sociales. El nuevo texto incluye iniciativas en materia de vivienda, energía, empleo, fiscalidad y financiación territorial.

La reactivación de estas ayudas responde a una reclamación expresa del sector automovilístico, que había pedido con urgencia su restablecimiento tras la caída del anterior decreto, con el objetivo de sostener la demanda en un contexto marcado por la incertidumbre.

Pese a este escenario, los datos del mercado muestran una evolución positiva. Según cifras difundidas por Anfac, en enero se matricularon 6.472 vehículos eléctricos, un 29,1 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. En el caso de los híbridos enchufables, las ventas alcanzaron las 8.740 unidades, lo que supone un incremento del 66,7 por ciento respecto a enero de 2025. La cuota de mercado total de ambos tipos de vehículos se situó en el 20,8 por ciento.