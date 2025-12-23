Ford reformula parte de su estrategia eléctrica para Europa con los recursos de Renault
Movilidad sostenible
Ford y Renault han anunciado un acuerdo destinado a ampliar la oferta de vehículos eléctricos de la primera en Europa. Así, la colaboración contempla la producción de dos turismos eléctricos para Ford a partir de una plataforma Ampere, presumiblemente la utilizada en modelos como los Renault 5 E-Tech, que llegarán a los concesionarios en 2028.
Ford anuncia siete nuevos modelos eléctricos en los dos próximos años
De cara a completar su gama con dos modelos eléctricos más y con la esperanza de que el primero llegue a principios de 2028 a sus concesionarios, Ford han firmado un acuerdo con Renault que permitirá que, a partir de una plataforma Ampere -presumiblemente, la AmpR Small que usan los Renault 5 E-Tech entre otros-, se ambos productos.
Los nuevos Ford serían producidos por Renault en el norte de Francia, en sus instalaciones industriales de ElectriCity de Ampere, donde también se ensamblan coches como los Megane y Scenic E-Tech -ambos a partir de la plataforma AmpR Medium-.
El acuerdo concierne a dos vehículos que, según el comunicado de Ford, "si bien se aprovechará la arquitectura compartida por motivos de eficiencia, Ford liderará el diseño y la dinámica de conducción para asegurar que estos vehículos sean distintivamente Ford".
Recordemos que, en la actualidad, Ford ya tiene en marcha un acuerdo semejante con Volkswagen que le permite utilizar la plataforma MEB de ésta para modelos propios como los Explorer, Capri o un futuro modelo algo más pequeño que ambos que podría también llegar a los mercados europeos.
Adicionalmente, ambas compañías han firmado una carta de intención de cara a explorar la fabricación conjunta de comerciales ligeros de las marcas Ford y Renault aprovechando plataformas comunes.
También te puede interesar
Lo último