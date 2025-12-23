Ford reformula parte de su estrategia eléctrica para Europa con los recursos de Renault

De cara a completar su gama con dos modelos eléctricos más y con la esperanza de que el primero llegue a principios de 2028 a sus concesionarios, Ford han firmado un acuerdo con Renault que permitirá que, a partir de una plataforma Ampere -presumiblemente, la AmpR Small que usan los Renault 5 E-Tech entre otros-, se ambos productos.

Los nuevos Ford serían producidos por Renault en el norte de Francia, en sus instalaciones industriales de ElectriCity de Ampere, donde también se ensamblan coches como los Megane y Scenic E-Tech -ambos a partir de la plataforma AmpR Medium-.

La misma base de los Renault Twingo, 4 y 5 E-Tech, así como la de los Alpine A290 o Nissan Micra -y en el futuro, el equivalente al Twingo de esta última marca, el Wave- sería la que utilizaría Ford para sus futuros eléctricos.

El acuerdo concierne a dos vehículos que, según el comunicado de Ford, "si bien se aprovechará la arquitectura compartida por motivos de eficiencia, Ford liderará el diseño y la dinámica de conducción para asegurar que estos vehículos sean distintivamente Ford".

Ford ya cuenta en su gama con dos modelos, Capri y Explorer, que utilizan una plataforma "prestada" por otro fabricante, en estos casos la MEB de Volkswagen.

Recordemos que, en la actualidad, Ford ya tiene en marcha un acuerdo semejante con Volkswagen que le permite utilizar la plataforma MEB de ésta para modelos propios como los Explorer, Capri o un futuro modelo algo más pequeño que ambos que podría también llegar a los mercados europeos.

Adicionalmente, ambas compañías han firmado una carta de intención de cara a explorar la fabricación conjunta de comerciales ligeros de las marcas Ford y Renault aprovechando plataformas comunes.