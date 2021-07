Zarpamos para brindar por la puesta de sol

¡Leven anclas! Maridaje con brisa marinera

En esta primera travesía fue el restaurante Avante Claro el que se encargó de cocinar y servir los platos maridados con una variedad de seis cervezas de la serie 1906 de Estrella Galicia. Y como comentó Julio Morales, Brand Ambassador de las cervezas “existe una cerveza para cada momento, y si no te gusta es que no has encontrado la cerveza adecuada.” Vamos a descubrirlas!

Y el cielo quiso participar: 5 cervezas con 5 platos estrella

Aprendimos la diferencia entre una cerveza de baja fermentación (Lager) y una de alta fermentación (Ale), que tiene que ver con la temperatura en que las levaduras despiertan para hacer su labor, también nos enseñó a cómo servir bien una cerveza para obtener la espuma perfecta, y otras curiosidades cerveceras.

A estribor Doñana y a babor Sanlúcar, y a medio del trayecto, un atardecer tornasolado precioso.

Empezamos con Estrella Galicia Especial con unos langostinos de Sanlúcar cocidos de trasmallo. José Angel del restaurante Avante Claro, nos comentaba que ahora es la mejor época pq llegan limpios y vivos al restaurante, un verdadero placer!

Seguimos con una gamba cruda ensalzada con aceite de Canena, maridada con 1906 Galician Irish Red Ale, que contrastaba con el toque de pimienta del plato.

No pudo faltar un guiso de atún rojo de Almadraba mechado, maridado con 1906 Reserva Especial. Sabrosísima la corvina con hortalizas de navazos y 1906 Red Vintage.

Y para terminar, en la caída del sol, el cielo se unió a la cata, mezclando sus colores con la salsa de frutos rojos que adornaba el brownie, refrescado por una cerveza con cuerpo como 1906 Black Coupage.

Es imposible ver una puesta de sol y no soñar…

Se inicia así cada miércoles una serie de cruceros durante los meses de Julio y Agosto. También los Jueves se zarpará para poder ver la puesta de sol gintonic en mano, pero esta opción sin restaurante a bordo.

Como no van a ser muchas plazas, mejor reservar con tiempo. Se está diseñando el calendario, pero ya se puede anunciar: el próximo 21 julio con la bodega Barbadillo y el restaurante Bigote. Las entradas se van a poner a la venta en la Fábrica de Hielo, en la avenida de bajo de guía y en el tlf 956.36.38.13

Sígueme en Instagram para más caprichos gaditanos en @comerdelujo.Y feliz Verano...