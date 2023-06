El PSOE pide a IU marcha atrás en el "pacto antinatura" con el PP en Medina

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido a los concejales de IU en Medina que “den marcha atrás”, así como a la dirección provincial que “deshaga el entuerto” respecto a lo sucedido hoy en la constitución del ayuntamiento de Medina Sidonia, donde “una pinza absolutamente antinatura” ha apartado del bastón de mando al candidato socialista, Juan María Cornejo.

Ruiz Boix reclama “coherencia” a la formación izquierdista que, a su juicio, “ha entrado en el perverso juego del PP de quitar sin escrúpulo alguno gobiernos al PSOE como ya hicieran años atrás” y le urge a cumplir el acuerdo para favorecer gobiernos progresistas, manteniendo los pactos como ha sucedido en Sanlúcar, Chiclana, Olvera y en la próxima constitución de las Mancomunidades de la Sierra y la Janda.

El secretario general cree que los ediles de IU deben retornar “a la cordura y sensatez de manera que todos seamos responsables con el clima de cooperación de las fuerzas progresistas que nos están pidiendo la ciudadanía electoralmente”.

Considera el dirigente socialista que “lo sucedido es claramente una traición al PSOE al romper el pacto que ambas formaciones teníamos” y lamenta que con su actitud los concejales de IU van a consentir que “el PP que fichó meses antes a la candidata de Ciudadanos tenga un protagonismo que no merece”. Ruiz Boix recuerda al hilo que “el ex alcalde de IU, Fernando Macías, fue especialmente duro y crítico con la ideología cambiante de María Salazar, “algo que al parecer ahora ya no es relevante para IU al servirse de sus votos para mantener los sillones”.

“No sabemos qué razones extrañas sustentan esa pinza ilógica entre PP e IU que los concejales tendrán que explicar a los vecinos y vecinas pues claramente éstos decidieron apostar por un cambio de Gobierno que han impedido”, ha concluido.