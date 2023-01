María Salazar, candidata del PP a la Alcaldía de Medina

"Vamos a cambiar lo de siempre por lo que queremos y lo vamos a cambiar juntos. Vamos a cambiar el gobierno de unos pocos por la Medina de todos y lo vamos a lograr juntos". María Salazar, la candidata del Partido Popular (PP) a la Alcaldía asidonense, ha presentado con estas palabras su candidatura de cara a las próximas elecciones municipales.

Salazar ha intervenido ante un numeroso público que se ha congregado en el Mercado de Abastos, entre ellos una destacada representación de cargos del PP en la provincia, para explicar "el proyecto participativo que tenemos para Medina". "Soy la voz de muchos asidonenses que están expectantes, cansados ante la dejadez de un gobierno que lleva 12 años con un Medina abandonada, una Medina que piden un cambio, un impulso", ha comentado. También ha dejado claro su "compromiso firme y ganas por mejorar este municipio como creo que he dejado claro en estos cuatro años en la oposición".

"Medina es mi casa, lo digo alto y claro. Estoy orgullosa de mis orígenes pero también de este mi pueblo en el que he echado mis raíces y, a través de la política, quiero servirle y devolver todo el cariño y respeto que he encontrado aquí", ha afirmado. Salazar pide a los habitantes de Medina que le permitan "el beneficio de la duda" y "me den una oportunidad porque no os defraudaré y os digo que ha llegado el momento que esperabais".

La popular agradece la confianza y apoyos en estos cuatro años en la oposición "un duro camino, pero eso jamás me ha impedido seguir luchando y así va a seguir siendo" y hace referencia a "todos los que han estado detrás de mí que me han ayudado, dado un empujón cuando más lo necesitaba y levantado el ánimo cuando las cosas se venían abajo en los momentos difíciles".

"Tenemos el mejor proyecto municipal para Medina Sidonia, avalado también por una Junta de Andalucía que hoy está aquí no de palabra, sino que lo está demostrando con hechos para convertir de nuevo a Medina en la joya turística, comercial, agrícola y ganadera que es entre otras muchas cualidades", señala.

Por su parte, el presidente provincial del PP de Cádiz y parlamentario andaluz, Bruno García, ha avalado a María Salazar como "una mujer que le duele su tierra y su gente, se emociona y compromete. Es una persona valiente, una luchadora y una vencedora", a lo que ha añadido "estamos seguros de que lo vas a conseguir, es el momento del cambio en Medina y es el momento de María Salazar".