Industriales de la hostelería y la restauración de Vejer analizan su regreso

El alcalde de Vejer, Manuel Flor y el concejal de Turismo, José Ortiz, han mantenido una videoconferencia con los responsables de bares, restaurantes y ventas del municipio con los que se ha analizado la situación actual y planteado medidas para poner en marcha una vez que se pueda abrir, adaptándose a las medias que se impondrán desde las autoridades sanitarias.

El alcalde, Manuel Flor, anunció que se concederán ayudas económicas y fiscales para el sector, mientras que José Ortiz, ha podido escuchar al sector que se ha interesado por una fecha concreta para la vuelta a la actividad y otras medidas relacionadas con las prestaciones a las que se pueden acoger sus empresas y empleados para hacer más llevadera esa espera.

Ortiz, les aseguró que “vamos a estar ahí. Ya supimos hacerlo una vez de manera conjunta, levantando un pueblo, poniendo en valor el sector turístico, y ahora lo tenemos que hacer, aunque evidentemente adaptándose a una nueva realidad”.

Según les expuso, a Vejer llegará a corto y medio plazo un turismo nacional y de proximidad. Unos turista que buscarán un destino seguro, “donde se sienta cómodo el vecino, y donde se sienta cómodo el visitante”. Igualmente, se expuso que el poder adquisitivo bajará, al igual que el consumo. Esta apreciación viene dada por la afirmación de lo expuesto por segunda vez consecutiva por el director del Comité Técnico del Gobierno, Fernando Simón, que se espera un rebrote del coronavirus entre el próximo otoño o invierno. Eso hará, según expuso Ortiz, que “la gente sea precavida, porque no sabe lo que le espera y hasta que no tengamos vacunas no sabemos lo que nos espera”.

El edil de Turismo, tiene claro que si los restaurantes abren, tendrán una distancia social de dos metros entre mesa y mesa, “todos hemos estado sentados en terrazas y hemos estado prácticamente pegados unas mesas con otras, eso ya no va a existir”.

En este sentido expuso el ejemplo de un bar con capacidad para 50 mesas, y con el personal para atenderlas, ahora se quedará con 25 mesas. Como salida, aseguró que para que esa cocina tenga funcionamiento como antes, tendrá que optar por el traslado de los pedidos a domicilio, con lo cual se crea empleo con las personas que tengan que llevar esas comandas a las casas de los clientes que opten por esta modalidad. En este punto dijo que es “ahí donde tenemos que ir avanzando, hacia esa nueva realidad”.

Sobre la opción de poner mamparas entre las mesas, es algo que va a trasladar directamente al Ministerio de Trabajo en su calidad de diputado nacional, aunque cree que es Sanidad quien tiene mucho que decir, ya que “la salud es lo primero”. Por eso “me preocupa el coronavirus, y el post coronavirus”, puntualizó, José Ortiz.