El Consistorio de Vejer pide a Diputación una subvención para adquirir suelos para los parques infantiles

Alrededor de 60.000 euros es la cuantía a la que asciende la adquisición de los suelos homologados para los parques infantiles de Vejer. Una cuantía que actualmente el gobierno municipal asegura que no puede asumir dada la situación económica del Ayuntamiento, por lo que han pedido a la Diputación una subvención nominativa específica para ello, ya creen que “va siendo hora”, según ha afirmado el portavoz del gobierno local, Javier González.

Este edil asegura que “La anterior Corporación adquirió nuevos juegos que pagó la Diputación y dejó olvidado lo más importante, el suelo donde se montan”.

En este sentido, González, ha explicado que “Tras diez meses al frente del gobierno municipal, todavía no hemos recibido ni un solo euro de la Diputación, tan solo meros anuncios”. Esta situación, asegura González, “no la padecen todos los municipios a los que el PP en Diputación está regando con dinero de todos”. En su opinión, “Vejer también aporta, no pretendemos ser más que nadie, pero no vamos a permitir ser menos que nadie”, ha afirmado con rotundidad.

Desde el gobierno local creen que la Diputación tiene ahora otra oportunidad para empezar a reorientar los recursos y que al igual que otros pueblos, Vejer reciba de forma extraordinaria, inversiones para los suelos de los parques infantiles.

El portavoz municipal expresa que “a pesar de todo y de no haber dejado el PP de Vejer nada previsto para los suelos en parques, hemos hecho a pulmón y sin ayuda de nadie la mejora de todos los parques. Nos lo encontramos de pena y aunque somos conscientes de que todavía no están a punto, objetivamente están mucho mejor de cómo nos lo encontramos”.

González, ha lanzado un mensaje directo a la oposición, “les pido que relajen el tono y piensen en positivo. El Partido Popular debe asumir de una vez por todas su resultado electoral. Son muy importante para Vejer, por ello les pido que arrimen el hombro y empujen en la Diputación. Es allí donde los dos ex alcaldes deben justificar su sueldo para conseguir recursos para nuestro pueblo. Esos 60.000 euros los necesita Vejer para que nuestros niños y niñas tengan unos parques como merecen”.