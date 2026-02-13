La vida sentimental de Tamara Gorro: Rafa Mora, Ezequiel Garay y la sorpresa de Cayetano Rivera

Es la pareja de la que todo el mundo habla en la crónica rosa, Cayetano Rivera y Tamara Gorro llevarían tres meses de discreta relación sentimental, según han apuntado diversos medios de comunicación. Una bomba informativa en toda regla. El torero y la colaboradora de Y ahora Sonsoles, aunque proceden de dos mundos muy diferentes, encajan perfectamente en el principio de que los polos opuestos se atraen.

Después de un 2025 con varios sobresaltos, Cayetano Rivera comienza el 2026 con una ilusión que podría sentar las bases de una relación estable, aunque ya hay varias voces que opinan todo lo contrario. Por su parte, Tamara Gorro viene de una relación de idas y venidas con su exmarido, Ezequiel Garay, el padre de sus dos hijos, con el que se le ha visto en muchas ocasiones compartiendo tiempo en familia pese a estar separados.

¿Quién es Tamara Gorro? La empresaria e influencer vino al mundo un 18 de enero de 1987 en Segovia, por lo que en su última vuelta al sol ya estaba conociendo a Cayetano Rivera. Desde pequeña siempre tuvo claro que quería ser modelo. Con apenas 21 años, fue coronada como Miss Segovia 2008 en el certamen de belleza Miss España. Su primera incursión en la televisión llegó de la mano del desaparecido Mujeres y Hombres y Viceversa. En el dating show de Telecinco conoció a Rafa Mora, convirtiéndose en dos iconos del formato, en el que también ejercieron de asesores del amor, aunque su vínculo sentimental no tuvo mucho recorrido.

Tras una colaboración en el programa ¡Guaypaut!, presentado por Carmen Alcayde, las puertas en Mediaset se le abrían de par en par gracias a su soltura y desparpajo delante de las cámaras. Enemigos íntimos, Sálvame Deluxe, ¡Qué tiempo tan feliz!, Sálvame, Supervivientes: El debate o Resistiré, ¿vale?, son algunos programas en los que se ha codeado con rostros conocidos de Mediaset como Jorge Javier Vázquez, María Teresa Campos, Emma García o Jordi González. También ha participado en varios realities del grupo de Fuencarral como Supervivientes o El Reencuentro e incluso ha presentado algunos espacios como Un like para… o La noche en paz.

En los últimos años ha cambiado de casa para convertirse en un rostro habitual en Atresmedia. La colaboradora de Y ahora Sonsoles también ha intervenido en programas como Espejo Público y YAS Verano.

En paralelo a la televisión, Tamara Gorro ha publicado seis libros, destaca en las redes sociales como influencer e incluso ha tenido su propio pódcast, El gorro de Tamara. La cercanía con sus seguidores, a los que define como su “querida familia virtual”, le ha permitido crecer hasta alcanzar los más de dos millones de followers en Instagram.

En el plano sentimental, el gran amor de su vida ha sido Ezequiel Garay, exfutbolista del Real Madrid y Valencia, entre otros equipos. Ambos contrajeron matrimonio en 2012 y cuentan con dos hijos en común: Shaila y Antonio. A finales de 2022 decidieron separar sus caminos, pero siempre han mantenido una relación excelente por el bienestar de sus hijos. Desde que se hizo pública la ruptura de su matrimonio con Garay, la televisiva no ha sido relacionada con ningún hombre hasta ahora que ha salido a la luz su romance con Cayetano Rivera.

