Marta Díaz, en estado de ‘shock’ tras un intento de robo en Barcelona

Marta Díaz ha compartido un nuevo vídeo en TikTok para relatar un desagradable incidente que ha sufrido en Barcelona, donde se encontraba el pasado fin de semana tras acudir a la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal. La influencer madrileña ha sido víctima de un intento de robo en la estación de Sants de la Ciudad Condal.

La hermana del conocido youtuber AlphaSniper ha contado los hechos a través de las redes sociales, reconociendo que se ha llevado un susto importante. “Nunca me había pasado esto y me he asustado muchísimo, la verdad”, ha desvelado. Los hechos ocurrieron mientras ella esperaba sentada el AVE de regreso a Madrid.

Un chico que no paraba de mirarla, pasó por al lado suya y cogió su maleta. “Me puse en pie y comencé a buscarla. Repetía en voz alta ‘no está, no está’. En ese momento empecé a entrar en pánico”, ha comentado.

La creadora de contenido ha agradecido la ayuda de un chico que portaba una gorra negra, ya que le dijo quién era el autor del robo de la maleta. “Desde aquí quiero volver a agradecerle su ayuda, porque sin él no la habría recuperado”, ha destacado.

Fue entonces cuando la joven se percató de la presencia del individuo con su maleta. Ella corrió hacia él con el fin de recuperarla. “Me lancé a buscarlo, estaba todo lleno de gente, pero logré salir del vagón. Lo vi al fondo caminando tranquilamente como si nada, con mi maleta en la mano. Me daba mucho miedo y estaba agobiada, porque digo: ‘a ver si me va a hacer algo’. No dijo ni una palabra. Se hizo el loco, como si no supiera nada. Yo estaba en shock”, ha asegurado.

La influencer ha lanzado un consejo a sus millones de seguidores para que no pasen por una situación similar. Hay personas que te pueden llegar a robar en cuestión de segundos y sin que te des cuenta. “De verdad, es un segundo. Te despistas y te han quitado todo”, ha zanjado.