Jessica Bueno da un paso adelante con Roberto Mendoza: Sus primeras imágenes en una cita muy especial

Jessica Bueno se ha reencontrado con el amor en este comienzo de año. La modelo, tras su polémica ruptura con Luitingo y su posterior concurso en Supervivientes, vuelve a estar ilusionada gracias a Roberto Mendoza con el que ha dado un paso adelante en los últimos días. La maniquí y el productor musical han realizado su primer posado conjunto en una cita muy especial para la sevillana.

En el marco de SIMOF, donde Jessica Bueno ha desfilado para la diseñadora Pilar Vera, la ex de Kiko Rivera ha estado acompañada de su nueva pareja que ha querido arroparla en una tan ocasión señalada. El músico no ha querido perderse el desfile de su novia, siguiendo muy de cerca sus pasos sobre la pasarela sevillana.

Jessica Bueno se pronunciaba hace unos días sobre su nueva pareja, con el que ha sido vista en varias ocasiones. La maniquí quiere ir despacio y que sea el tiempo el que vaya poniendo todo en su debido lugar. “Como he dicho en otras ocasiones, estoy conociendo a una persona. Vivo el presente. Al final tengo un pasado y eso también hace que ande con pies de plomo y estoy ilusionada”, comentaba en primera instancia.

“Ya se irá viendo que va pasando. Al final no quiero cometer los mismos errores. Por eso, él tiene su mundo y su trabajo y yo tengo el mío”, dijo con una sonrisa en su rostro que evidencia la ilusión que despierta en ella los primeros pasos de su historia de amor con Roberto Mendoza.

Jessica Bueno y Luitingo ponían el punto y final a su noviazgo hace un año de manera inesperada. “No queríamos haber tenido que escribir estas palabras nunca, pero la vida es así. Hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una historia de amor preciosa que hizo que nuestros corazones volvieran a latir y nos sintiéramos vivos de nuevo. No ha podido ser, a pesar de que hemos luchado mucho para que funcionara, pero hay ocasiones en que el amor no puede con todo, y las circunstancias que nos rodean nos han superado”, expresaron por aquel entonces en un comunicado.