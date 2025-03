Bombazo en ‘Supervivientes’: Anita Williams confiesa que sigue enamorada de Montoya

El triángulo formado por Montoya, Anita Williams y Manuel se ha convertido en el principal foco de atención de Supervivientes. Los tres jóvenes, procedentes de La isla de las tentaciones, se han embarcado en otra aventura muy diferente, a la que llegan con muchas heridas abiertas. Aunque Anita y Manuel no han podido saltar desde el helicóptero debido al temporal que azota Honduras, los dos sí han podido hablar con Carlos Sobera en Supervivientes: Tierra de nadie.

Anita y Manuel se volverán a reencontrar con Montoya tras lo sucedido en La isla de las tentaciones y en el reencuentro tres meses después. Una auténtica bomba de relojería que ya se están encargando de explotar Mediaset para mejorar sus datos de audiencias. Sobera le ha preguntado a Anita cómo se encuentra a día de hoy su relación con Montoya. La respuesta ha sido un bombazo en toda regla.

“A día de hoy no estamos juntos, sí que es verdad que después del reencuentro hemos tenido contacto, tanto bueno como malo, nos seguimos queriendo, pero no es sano. No he conseguido olvidarle, sigo enamorada de Montoya. Le he querido muchísimo y me va a ser muy difícil olvidarle”, ha comentado visiblemente emocionada.

La closer de ventas ha explicado cómo fue la conversación que mantuvo con Montoya tras el reencuentro de La isla de las tentaciones. “Me dijo que no se había ido conmigo por su imagen, que lo tenía que entender. Después hemos seguido hablando, es como que no lo supera”, ha aclarado.

Anita espera que en la isla se imponga la cordialidad, aunque no lo puede asegurar porque todo sigue muy fresco para Montoya. “Espero un trato cordial, tampoco vengo con nada pensado, prefiero que fluya todo y a ver qué pasa. Creo que es algo impredecible, tanto él como yo nos queremos muchísimo, pero no es sano, no es el momento, no sé cómo vamos a reaccionar al vernos”, ha manifestado.

Sobera también ha tenido tiempo para hablar con Manuel, el tentador VIP con el que Anita le fue infiel a Montoya en La isla de las tentaciones. “Estoy contento y con ganas de saltar, a ver si salta la gamba ya. El miedo me mantiene alerta siempre, pero no le tengo miedo a nada ni a nadie, voy a tirar para adelante con todo.

El gaditano tuvo tiempo para bromear acerca del origen del temporal que le ha impedido saltar del helicóptero. “Creo que este temporal no es casualidad, lo mismo mi compadre José Carlos ha puesto tres velas negras en una palmera para que yo no salte hoy”, ha dicho en referencia a Montoya que no tiene ni idea de que Manuel es concursante de Supervivientes.