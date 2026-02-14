El arte de celebrar el amor a los pies de la Giralda

Cuando el patrimonio histórico se encuentra con la gastronomía, el resultado es una experiencia que trasciende lo convencional. Mercer Hoteles, referente del lujo pausado y la hospitalidad de autor, invita a celebrar el amor este mes de febrero a través de una propuesta sensorial única. Sus hoteles, ubicados en edificios que narran la historia de siglos, se convierten en el escenario perfecto para una escapada romántica donde cada detalle ha sido cuidadosamente orquestado para deleitar los sentidos.

Desde la milenaria muralla romana de la antigua Barcino hasta los majestuosos patios de casas palaciegas en el corazón de Sevilla, la cadena propone un viaje por el sabor y la exclusividad. A través de menús y cócteles exclusivos, Mercer Hoteles no solo ofrece un almuerzo o una cena, sino la oportunidad de habitar la historia en un entorno de sofisticación contemporánea y servicio impecable.

Esta propuesta de San Valentín se despliega en sus destinos más icónicos, permitiendo a los huéspedes y visitantes sumergirse en la atmósfera íntima de sus salones y terrazas. Ya sea bajo la mirada de la Giralda o entre arcos medievales, Mercer Hoteles celebra el romanticismo con una elegancia atemporal que pone en valor la herencia cultural de sus ubicaciones.

En el Mercer Hotel Barcelona Monumento, el chef Xavier Lahuerta ha diseñado para el sábado 14 de febrero un menú que es un tributo al equilibrio y al producto de proximidad. En el imponente marco del Mercer Restaurante, rodeado de vestigios históricos rehabilitados por Rafael Moneo, la velada comenzará con delicados bocados como el Blini de salmón marinado con crema de queso a las hierbas.

La experiencia prosigue con platos que ensalzan la técnica del chef barcelonés: un bacalao en sopa caliente con aire de miel, seguido de una lubina al aceite de tomillo con butifarra de perol. Como broche de oro, un magret de pato lacado con salsa al cardamomo y un postre de chocolate negro gianduja con cremoso de piña.

La capital hispalense se viste de gala con opciones que recorren desde la tradición renovada hasta la informalidad más chic. En la emblemática Terraza del EME, el amor se brinda con el cóctel especial You are always on my mind. Disponible durante todo el mes de febrero, esta creación combina London Dry Gin, St-Germain, agua de rosas y frambuesas, ofreciendo una experiencia líquida tan delicada como las vistas a la Giralda. Sus restaurantes Al Lado, Mi Arma y Maestro ofrecerán menús especiales del 13 al 15 de febrero, destacando platos como los Taglioline al nero di sepia con carabinero o catas maridadas con Champagne Pierre Gimonnet.

El restaurante Maria Luisa, situado en la histórica Casa Palacio Castelar, propone una cena exclusiva los días 12, 13 y 14 de febrero. Los comensales disfrutarán de creaciones como el Risotto de azafrán con cigala asada y un postre de coulant de chocolate con corazón de frambuesa y trufas de azahar.

En el enclave burgués del Bar Plaza Restaurante, del Mercer Plaza Sevilla, la propuesta deleitará con una vieira con crema suave de coliflor ahumada y una pintada rellena de duxelle de setas, culminando con una compota de fresas silvestres.