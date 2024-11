Alberto Isla, así es la vida actual del padre del hijo de Isa Pantoja

Isa Pantoja adelantó hace una semana su segundo embarazo en una exclusiva para la revista Lecturas. La hija de Isabel Pantoja y su marido, Asraf Beno, están muy ilusionados con la feliz noticia. Para la colaboradora de Mediaset será su segundo hijo, tras Alberto, mientras que para el modelo sería su primer hijo. Aunque ambos no han demostrado ninguna preferencia especial sobre el sexo del bebé, Isa sí ha reconocido que ya está acostumbrado a los niños por la crianza que ha llevado a cabo de su hijo Alberto, de 11 años y fruto de su relación con Alberto Isla.

Esto contaba Isa sobre cómo se había tomado la noticia el pequeño de la familia. “Él siempre ha querido tener un hermano pequeño, está muy feliz. Ya tiene 11 años, me comprende y me ayuda muchísimo en casa, ahora con el bebé también me ayudará”, ha aclarado.

La televisiva ha comentado que este embarazo no tiene nada que ver con el primero. “La primera vez que iba a ser madre nadie me dijo ¡pues qué mal! Pero tampoco fue una alegría de locos porque era muy joven. Nadie me dio la enhorabuena”, ha recordado.

Alberto e Isa compartieron muchos momentos en los platós de Telecinco. / MEDIASET

¿Qué ha sido de Alberto Isla, el padre del hijo de Isa Pantoja, durante todo este tiempo? Cuando tan solo llevaban unos meses saliendo juntos, Isa y Alberto anunciaron el embarazo en el año 2013. Por aquel entonces, se armó un gran revuelo ya que la hija de la tonadillera era menor de edad. La relación entre ambos tuvo poco recorrido y finalizó tras el nacimiento de Alberto. Se da la circunstancia de que para Isla era su segundo hijo porque antes había tenido otro con Estefanía Fernández, una joven anónima cuya presencia se hizo habitual en los platós de Telecinco durante aquella época.

La pedida de mano de Alberto Isla a Isa Pantoja en 'Supervivientes'. / MEDIASET

Alberto Isla se convirtió en un rostro conocido en la prensa del corazón. Estuvo presente en varios programas de Telecinco e incluso llegó a participar en Supervivientes. Tras un romance fallido con Techi, exnovia de Kiko Rivera, el gaditano intentó retomar su relación con Isa sin éxito con una pedida de mano incluida en Honduras. Después de su aventura en Supervivientes se alejó de los focos para emprender una nueva vida. Desde entonces no se sabe mucho de él. Actualmente trabaja como técnico de emergencias sanitarias, imagen diagnóstico y medicina nuclear, según expone en su perfil de Instagram. Isla reside en Cádiz, una situación que facilita su relación con la madre de su hijo Alberto a la hora de organizar las visitas.