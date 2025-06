Aitana se abre como nunca para hablar sin tapujos del sexo

Aitana se ha convertido en una de las principales estrellas del panorama musical de nuestro país. La ex de Operación Triunfo convierte en oro todo lo que toca y su vida personal es seguida al milímetro por los medios de comunicación. En su última entrevista para la revista Vogue, la cantante catalana ha hablado alto y claro sobre el sexo. Ella mismo se ha definido como una persona “muy sexual y sensual”. También ha aclarado que prefiere tratar el tema del sexo con respeto en sus canciones, pero que a día de hoy hay muchos artistas que no lo hacen.

En la entrevista ha abordado la polémica que se generó hace dos años con una de sus coreografías, ya que muchos pensaban que los movimientos no se adecuaban al tipo de público que suele asistir a sus conciertos. “Si fuese algo superobsceno, pues a lo mejor no sería mi estilo. Me pareció precioso. Me molestó esta polémica y por ello decidí hacerlo más largo”, ha comentado.

Para Aitana, la educación sexual es una cuestión pendiente para la sociedad. “Yo he consumido porno desde pequeña. Y claro, se me creaba una imagen de lo que era el sexo muy distinta a la que podías ver en una película, donde el tono no suele ser tan explícito y agresivo. Las películas se centran en el placer masculina y son muy violentas. Es una tendencia peligrosa”, ha advertido.

La intérprete de 6 de febrero ha desvelado que su madre le hablaba de sexo con total naturalidad cuando ella tenía 11 años. A ella le parece divertido el tabú que hay con el sexo, un tema con el que ella bromea en numerosas ocasiones con gente que apenas conoce. “Les digo: ‘A ver, posiciones favoritas’. Ellos se quedan como: ¿Perdón?”, ha contado.

Aitana ha desmentido todo el revuelo que se montó tras la emisión de su documental Metamorfosis con su padre, Cosme Ocaña. “Lo de la discusión con mi padre, todo inventado”, ha reconocido. La cantante ha desvelado que su progenitor no quiso que su hija le pagara la hipoteca. “Llamé al banco para realizar la operación, pero mi padre insistió en que el dinero era mío y no quiso saber nada". La artista ha confesado que Cosme le lleva las cuentas y que en ocasiones se asombra cuando ve un gasto fuera de lo normal. “¿Estás loca de la cabeza? Tienes que ahorrar”, le ha replicado en más de una ocasión.

La artista ha dejado claro en la entrevista que ella vive por y para su música y que no quiere saber nada de la prensa rosa. Aitana ha rechazado propuestas muy jugosas por hablar de su vida privada. A lo largo de los últimos años se le ha relacionado con muchos personajes públicos, entre ellos el mismísimo Carlos Alcaraz. “A uno de ellos, Carlitos, con el que me llevo muy bien y con el que jamás ha pasado nada, tuve que escribirle y todo porque me sentía hasta mal”, ha asegurado.

La cantante catalana, tras su mediática ruptura con Sebastián Yatra, no esconde que está conociendo a alguien, aunque no ha mencionado su nombre en la entrevista. Se trata del youtuber Plex, con el que ha coincidido en varias ocasiones, aunque de momento ninguno de los dos protagonistas ha confirmado el romance.