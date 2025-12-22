Sumar, IU y Podemos achacan "al inmovilismo" de Sánchez "la debacle" en Extremadura

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, avisa a Sánchez de que no toca "manual de resistencia" sino reaccionar con medidas.

Sumar, Izquierda Unida y Podemos han vinculado este lunes la "debacle" de los socialistas en las elecciones autonómicas de Extremadura con el "inmovilismo" y la "autosatisfacción" en los que asegura que está instalado el PSOE, y han urgido de nuevo a sus socios de Gobierno a avanzar en políticas de izquierdas como "única opción legítima".

La líder del partido Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha acusado en una rueda de prensa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de actuar "como si no hubiera pasado nada" tras las elecciones de Extremadura del domingo, donde el PSOE obtuvo su peor resultado histórico en esta comunidad, al perder diez escaños.

"El PSOE sigue instalado en la parálisis, sigue instalado en el inmovilismo y sigue instalado en la autosatisfacción. Exactamente las mismas recetas, los mismos ingredientes que han llevado a la debacle electoral que sufrió ayer en Extremadura", ha dicho.

Sumar culpa al PSOE del "desapego" de los votantes progresistas

Para la líder de Movimiento Sumar, esta actitud del PSOE es la causa del "desapego creciente de millones de votantes progresistas" y ha avisado de nuevo a sus socios de coalición de que "resistir no puede ser una estrategia".

"Resistir es una renuncia, y avanzar es la única opción política legítima y válida en estos momentos actuales", ha señalado.

En este sentido, ha urgido al PSOE a remodelar el Gobierno y a aprobar ya el real decreto ley con medidas de vivienda propuesto por Sumar, además de prorrogar los 600.000 contratos de alquiler que van a caducar a lo largo de 2026.

Ensanchar el espacio a la izquierda del PSOE

Por otro lado, la líder de Movimiento Sumar ha denunciado que a la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, le ha salido mal la jugada porque "no ha logrado librarse de la ultraderecha", sino que ahora el PP está "más atado que nunca" a Vox.

Y ha comentado que otra de las grandes conclusiones de estas elecciones es que "la ciudadanía premia la unidad", debido al buen resultado de las candidatura Unidas por Extremadura, integrada por Podemos e IU y de la que no formaba parte la formación de Yolanda Díaz, al no tener representación territorial en esa comunidad.

"La candidatura de Unidas por Extremadura obtuvo un resultado muy importante, pero no basta. Nos necesitamos todos", ha señalado Hernández, que ha abogado por "ensanchar el espacio" a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones autonómicas previstas en Aragón, Castilla y León y Andalucía, y también en las generales.

Para ello, ha añadido, es necesario un programa común y un proyecto coordinado de los partidos a la izquierda del PSOE que dé la "batalla política a la extrema derecha" y, según ha informado, Movimiento Sumar ya está trabajando para armar candidaturas amplias en los próximos comicios.

Al respecto, fuentes de Sumar señalan que el caso de Extremadura es diferente porque allí ya había una candidatura consolidada y, por otro lado, apuntan a la posibilidad de presentarse en Aragón junto a IU y la Chunta pero solo en la provincia de Teruel.

IU avisa de que no toca "manual de resistencia"

Por su parte, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tras el batacazo del PSOE en Extremadura "no es hora del manual de resistencia", en alusión al titulo de su libro, sino de acción y relanzar al Gobierno con una política "audaz", sobre todo en vivienda, porque el "inmovilismo no sirve".

Maíllo ha incidido en que ya no funciona la apelación al miedo a la ultraderecha por parte del PSOE, a tenor de la subida notable de Vox, y exhorta a que el Gobierno reaccione con más medidas sociales.

Así, ha enfatizado que no basta actuaciones como mantener la prohibición de desahucios a familias vulnerables y ha reclamado que se apruebe por decreto la prórroga de más de 600.000 contratos de alquiler que expiran a finales de año.

"Hay que dar certidumbres y certeza, siempre se abrirá paso aquel proyecto político que, además de tener arraigo al territorio, dé seguridad a la mayoría social que queremos representar", ha resaltado durante su comparecencia.

Aparte, Maíllo ha demandado que tras la reunión del viernes de los partidos de Sumar con el PSOE para abordar la crisis en el Ejecutivo, y que se saldó sin avances, toca convocar una comisión de seguimiento de la coalición de gobierno para relanzarlo, tras los casos de presunto acoso sexual y corrupción que salpican a las filas del PSOE.

Por ello, ha repetido que el "inmovilismo no sirve" y que los comicios extremeños dan un "gran mensaje" que interpela al PSOE, dado que lo único que puede frenar al "bloque reaccionario" que conforman PP y Vox son políticas progresistas ambiciosas.

Así, ha recetado que la convocatoria de esa cumbre se tiene que traducir en recobrar la iniciativa política, porque el "éxito" del Gobierno y su "alternativa" a las derechas pasan por las respuestas que se ofrezcan a la crisis de vivienda y a las aspiraciones de avances sociales que anhela la ciudadanía.

El PP ha fracasado, sólo ha "dopado" a Vox

Por otro lado y de vuelta a los comicios en Extremadura, el líder de IU ha manifestado que las elecciones muestran que "no se ha dado un cheque en blanco a nadie" y que el PP ha "fracasado" en su aspiración de tratar de lograr una mayoría absoluta.

Concretamente, ha lanzado que la ciudadanía extremeña ha penalizado el "interés personal" y "partidista" de la candidatura 'popular', María Guardiola, que lo único que ha conseguido con este adelanto electoral es "dopar" a Vox, la fuerza política que ha experimentado mayor subida.

Unido a la debacle del PSOE, Maíllo ha insistido en que el "inmovilismo no es una opción ante los reaccionarios", visto el avance de las "políticas de odio y veneno" que achaca al partido liderado por Santiago Abascal.

Podemos ve "devastador" que Sánchez "obvie el batacazo"

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha tachado de "vergonzoso, lamentable y devastador" que el presidente Pedro Sánchez y el PSOE hayan obviado el "batacazo" electoral que han sufrido en Extremadura. "Están muertos", ha llegado a decir.

Durante su comparecencia desde la sede de Podemos, Fernández ha señalado que los resultados que arrojaron este domingo las urnas en Extremadura son "extraordinariamente preocupantes" porque el PP y Vox no paran de crecer en esa comunidad ante un PSOE "impotente e incapaz" de frenar a la derecha, lo que, a su juicio, constata que el Gobierno de España está echando al país "en brazos" de los de Alberto Núñez Feijóo y de Santiago Abascal.

Inacción social

El dirigente de la formación morada sostiene que el machismo que se vive en las filas del PSOE, los casos de corrupción que le acechan, su "inacción" social y su "incapacidad" para dar respuestas a los problemas de la gente, entre los que ha destacado la vivienda, están convirtiendo al Ejecutivo de coalición "en una fábrica para la derecha y la ultraderecha".

"Creo que Pedro Sánchez y el PSOE no están entendiendo absolutamente nada", ha denunciado Fernández, como lo demuestra, ha dicho, el hecho de que, en su comparecencia desde Moncloa, el presidente del Gobierno no haya hecho "ni un mínimo análisis" no haya mencionado "ni una sola palabra" acerca del "batacazo" electoral de los socialistas y de la "tremenda" abstención registrada en Extremadura. "Es infame, vergonzoso, lamentable y devastador", ha apostillado.

Y dado que, según ha insistido, Sánchez "no va a hacer nada" para paralizar el creciente apoyo a la derecha y la ultraderecha, Fernández ha llamado a seguir el camino marcado por Unidas en Extremadura y a "fortalecer" a la izquierda "transformadora" para defender los derechos de la ciudadanía.

"No se puede esperar ya nada del Gobierno"

"No se puede esperar absolutamente nada del PSOE y de este Gobierno, por eso sólo podremos salir del crecimiento exponencial de la derecha y la ultraderecha si la izquierda se pone en pie, está fuerte y vuelve a ser el motor de las transformaciones sociales", ha enfatizado el secretario de Organización de Podemos, destacando los hitos que logró su partido en la pasada legislatura dentro del Gobierno.

"O hay una izquierda fuerte, o vamos a ser arrasados por la ultraderecha", ha advertido Fernández, para concluir garantizando que Podemos estará poniendo a la izquierda en pie y defendiendo en las instituciones y en la calle los derechos de las clases trabajadores y de los colectivos más vulnerables.