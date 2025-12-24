El Rey ofrece esta noche su tradicional discurso de Navidad

El Rey Felipe VI pronunciará esta noche su tradicional discurso de Navidad, un mensaje en el que hará balance de un año marcado por la complejidad del panorama político, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y por la conmemoración del 50 aniversario de la restauración de la monarquía y del inicio de la Transición democrática.

El mensaje del Rey, previamente grabado, se emitirá a las 21:00 horas de este miércoles a través de las principales cadenas de televisión y, como es habitual, abordará los asuntos más relevantes de la actualidad institucional, política, económica y social del país.

En su intervención, el jefe del Estado hará previsiblemente referencia a los 50 años transcurridos desde el comienzo de la Transición, apelando al espíritu de consenso que caracterizó aquel periodo y que el monarca ha reivindicado en distintas ocasiones a lo largo de 2025. Un llamamiento al entendimiento que cobra especial relevancia en un contexto de creciente polarización política.

La situación internacional también tendrá un lugar destacado en el discurso, con alusiones a la defensa del multilateralismo, los valores europeos y los desafíos a los que se enfrentan las democracias en el actual escenario global.

Asimismo, es probable que Felipe VI se refiera al futuro de la Corona, encarnado en la princesa de Asturias, que ha asumido este año una mayor presencia institucional y afronta su tercer y último año de formación militar.

Este será el duodécimo mensaje de Navidad del Rey desde su proclamación y podrá seguirse también a través del canal oficial de la Casa Real en YouTube.