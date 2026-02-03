La presidenta del Parlamento Europeo: "Ningún país debe lidiar solo con la migración"

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha asegurado este martes que "ningún país debe lidiar solo con la migración", apuntando que es un asunto que implica a toda la Unión Europea, después de la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno de España.

"No voy a entrar en la legalidad de la medida o sobre la competencia, pero sí diré que hemos trabajamos muy duro para el pacto de migración y asilo y creo que ningún Estado miembro debe lidiar con la migración solo y esto tiene que gestionarse a nivel europeo", ha afirmado en declaraciones en un evento con más de 300 jóvenes en CaixaForum en el marco de su visita a Madrid, al ser preguntada por las implicaciones en toda Europa del proceso extraordinario anunciado por España.

Metsola ha subrayado así el trabajo de aplicación del acuerdo migratorio, insistiendo en que ahora la Unión Europea trabaja para definir una lista de terceros países seguros y para garantizar que los países de origen aceptan los retornos de migrantes, en lo que ha definido como el "contrapilar" del pacto de migración y asilo.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció un proceso extraordinario de regularización de migrantes dirigido a todos los extranjeros que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en España en el momento de presentar la solicitud. Las estimaciones que hace el Gobierno es que en torno a medio millón de personas se puedan beneficiar de esta medida.

Erosión del centro proeuropeo

Las preguntas a la presidenta de la Eurocámara han estado centadas en cuestiones como el deterioro democrático en las sociedades europeas o los problemas que más preocupan a los jóvenes, caso de la vivienda.

Ante la caída en la participación y el desapego hacia los representantes políticos, la 'popular' maltesa ha apostado por que la clase dirigente reaccione y tome partido ante los problemas más acuciantes para la sociedad, incluyendo a los jóvenes, afimando que no se puede dar por sentado a los votantes y

"Durante muchos años hemos visto que los representantes se volvieron cómodos y dejaron de tomar partido. Es cómodo no decir nada, pero te ganas el respeto si tomas posición por algo. Esta es la razón por la que veo una erosión del centro proeuropeo, que se vio cómodo diciendo nada", ha afirmado para recalcar que todos los políticos deben, para reforzar la democracia, "levantarse y pelear".

Respecto al hecho de que cada vez más jóvenes relativicen el vivir en un régimen no democrático y lo consideren preferible en determinadas circunstancias, Metsola ha atribuido esta tendencia a una "nostalgia fuera de lugar", recalcando que a países como a España su integración en Europa le ha traído prosperidad y libertad. En todo caso, ante esta tendencia ha pedido reaccionar y participar más en política.

Sobre la falta de acceso de los jóvenes a la vivienda, Metsola ha defendido que es un debate que también debe desarrollarse a nivel de Europa, alegando que en ocasiones el conflicto de competencias es una excusa para camuflar la falta de voluntad política para abordar el tema. "Hemos pedido un plan de vivienda asequible, y no es lo que se puede hacer a nivel europeo o no, si esto no se hace de todos modos", ha señalado.

Si hay algo de lo que Europa debe preocuparse es de esto", ha afirmado la presidenta de la Eurocámara, sobre los primeros pasos dados por la institución con el plan de vivienda asequible para la UE.

La visita a España de la presidenta del Parlamento Europeo se produce cuando se celebra el 40 Aniversario de la entrada de España en la Unión Europea. Metsola participará una ceremonia que tendrá lugar en el antiguo Salón de Sesiones del Senado, donde está previsto que pronuncie un discurso y se reúna a continuación con su presidente, Pedro Rollán.

Igualmente, aprovecha su desplazamiento a Madrid para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y, en otro encuentro, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.