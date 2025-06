El PP exige a Sánchez "abandonar inmediatamente" la Moncloa

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha subrayado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debe abandonar inmediatamente la Moncloa", después de que el de que el Tribunal Supremo haya decidido enviar a prisión al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.

"El sanchismo está en prisión sin fianza", ha dicho Gamarra en una rueda de prensa en la sede del PP, en la que ha hecho hincapié en la relación entre el jefe del Ejecutivo y el exsecretario de Organización del PSOE.

Ha subrayado así que Sánchez "es y ha sido presidente" gracias a Cerdán, quien por su parte, ha añadido, "ha hecho todo lo que ha hecho gracias a Pedro Sánchez". "Si uno cae judicialmente, el otro debe caer políticamente", ha sentenciado.

Ayuso: "Toda la ONU sabe de la corrupción de Sánchez"

Paralelamente, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que hoy "toda la ONU" sabe de la "corrupción" de Sánchez. Así lo ha expresado la líder autonómica en sus redes sociales, en las que ha señalado que antes los españoles ya sabían que el presidente estaba "acorralado por los escándalos", si bien hoy lo sabe la ONU, que está reunida en Sevilla "en medio de esta vergüenza".

"La corrupción mantiene a Sánchez en el poder. Le tiene atado a la silla", ha aseverado la dirigente autonómica.

Por otro lado, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha advertido este lunes que "ha caído el número 2" y ahora van "a por el número 1". "Cerdán va a la cárcel como tiene que ser; ha caído el 2, ahora caerá el 1 y todos los que lo rodean", ha recalcado Fúster minutos después de conocerse la decisión judicial.

Ha recalcado que Vox no va a parar hasta que "todos los implicados en la corrupción socialista del 1 al 130.000 pasen por el banquillo de los acusados".

"No habrá impunidad, no habrá indultos, no habrá amnistía, no pastillaremos con la corrupción política. Vox irá hasta el final", ha insistido Fúster, que ha precisado que aunque "nada es esperable cuando está por medio la Fiscalía controlada por Pedro Sánchez, también es verdad que quedan jueces y fiscales honrados".