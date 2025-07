El PP contiene su euforia y Feijóo se ofrece a recuperar España desde el centro

Hay una fiesta pero no quieren que se note. Al contrario. La orden es que se está debatiendo una cosa muy seria, en un momento muy delicado para España y que el PP tiene que estar a la altura.

Pero está siendo inevitable, “si me queréis, votadme”, fueron las palabras de cierre de Feijóo, sobre todo porque la jornada de este sábado transcurrió en el recinto de Ifema con un ojo puesto en lo que estaba sucediendo en Ferraz, donde se celebró un Comité Federal (“comité funeral” en palabras de Tellado), que casi duró lo mismo que el congreso popular, “la mañanita”, como la denominaba Feijóo con retranca. Las referencias fueron múltiples en la mayor parte de las intervenciones. Hasta un actor cómico, Abraham Gómez Rosales, intervino para hacer parodias de “Pedri y la PSOE”.

Alberto Núñez Feijóo intervenía por primera vez ante el plenario y hacía una advertencia a sus compañeros, “no permitáis que llegue a la degradación” de Sánchez, “no quiero ser como él, y si me comporto como él, echadme del partido”.

Antes de la intervención del líder, que fue proclamado oficialmente junto a sus órganos de dirección tras el voto en urnas de todos los compromisarios, el nuevo hombre fuerte del PP ponía deberes a todos los presentes: “Nuestro objetivo político son 40 escaños para poder dar a España el Gobierno que necesita”.

Feijóo también tiene claro su cometido. “Mi compromiso es reconstruir España”, para lo que quiere diez millones de votos. Y presenta como aval que ha cumplido su promesa de hace tres años cuando llegó en plena crisis del PP por la salida de Casado con el reto de “reconstruir el PP, y ahora tiene más poder territorial que nunca”.

El líder popular habló desde el atril relajado, sonriendo y, haciendo algunas menciones a lo que está sucendiendo en el PSOE pero presentando también su propuesta de trabajo en un decálogo. Claro que su plan de trabajo es una enmienda a la totalidad a lo que entiende que está haciendo Pedro Sánchez a quien se refirió como “el 1”.

“Estamos aquí por el cambio y es lo que toca, si no conseguimos el cambio hemos fracasado en este congreso por muy bien que salga; esto no acaba hoy, acaba después del recuento electoral”. “Quiero llegar para que gane España”, era su tarjeta de presentación ante un PP al que define como de centro reformista, el término que se acuñó en 1.999 cuando Aznar era el presidente del partido, y que ese fue el motivo por el que él se afilió al PP. Aznar y Ana Botella estaban en la primera fila en una imagen que tiene mucho de simbólico.

Al final de su intervención pronunciaba los nombres de todas las personas que lo acompañarán en la dirección del partido, incluyendo la Junta Directiva Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional a los que hacía una advertencia. “Si alguien cree que no va a estar a la altura, está a tiempo. No quiero que ocurra en el Comité Ejecutivo Nacional lo que ha ocurrido en el Comité Federal hoy; os lo digo ya, no va a ocurrir”.

Feijóo prometía que defenderá un “proyecto nacional”, lo que significa que “no negociaremos la unidad de los españoles”. Pero, a la vez, ha prometido el respeto a la diversidad, “no sólo identitaria”, la recuperación de los valores, “con valores, servicio y democracia los vamos a arrasar”; la igualdad, “una obligación moral”; la justicia, la dignidad, la centralidad política y la libertad.