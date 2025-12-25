Mazón a Feijóo en la noche de la dana: "Un puto desastre va a ser esto, presi"

El ex presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón se cruzó mensajes con el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, desde las 20:08 hasta las 23:29 del día de la dana, el 29 de octubre de 2024, y según avanzaba la noche llegó a reconocer: "Un puto desastre va a ser esto, presi".

Así consta en los mensajes de Mazón que el propio Feijóo ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que investiga los hechos y al que el líder del PP ha pedido testificar mediante videoconferencia el próximo 9 de enero, según los documentos a los que ha tenido acceso EFE.

Feijóo, que sólo ha remitido los mensajes de Mazón, no los suyos, aclara que fue él el que comenzó las conversaciones a las 19.59 de la tarde de la dana para enviar su "solidaridad y poner a disposición a la organización" y a él mismo para lo que fuera necesario "tras conocer por los medios de comunicación" que la situación estaba empeorando.

"A partir de ahí se desarrolla una conversación en la que le mando un mensaje de ánimo", contextualiza Feijóo a la jueza Nuria Ruiz Tobarra en un documento elaborado para "ofrecer contexto".

La primera respuesta de Mazón llegó nueve minutos después, a las 20:08, cuando ya habían pasado tres desde que se envió el ES-Alert: "Gracias, Presi", a la que siguió, a las 20.09, un "Luego te cuento" y "Se está jodiendo cada minuto".

Apenas transcurridos otros seis, a las 20.15, escribe: "Noche larga por delante".

El siguiente whatsapp llegó a las 21:44 horas: "Te estaba llamando para móvil de Pallete"; "No podemos currar sin telefónica" (sic); "Ya he hablado con él". Sólo un minuto después, Mazón reconoce: "Estamos desbordados no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos"; "Gracias Presi".

Del contexto proporcionado por Feijóo, se desprende que Mazón llegó a llamarle para pedirle el número del entonces presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, pero que no se lo pudo coger por encontrarse en un acto institucional.

"Le facilito dicho contacto, me intereso por el estado de la población, le pregunto por la involucración del Gobierno y la puesta a disposición de ayuda y efectivos, le pregunto cuándo prevén que ceda la DANA, me ofrezco para desplazarme a Valencia y, finalmente, le mando un último mensaje de ánimo ante tal situación y le recuerdo que es importante que la población esté informada y que para ello se coordine con los Alcaldes de las poblaciones afectadas", señala.

Mazón volvió a escribir a las 23:22 un "Más o menos sí" y añade: "pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah". Prosigue con que ha hablado con "Sánchez, Montero y los de defensa e interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana", en referencia al comité de crisis que el Ejecutivo organizó aquella noche.

El exdirigente valenciano puntualiza que "el problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo", y sigue informando de que "a través de delegación de momento tenemos lo que necesitamos que ahora mismo es la ume".

"A las tres de la mañana como pronto", "Noche eterna por delante" sigue contestando Mazón al líder nacional; a las 23.25, precisa: No lo hemos hecho público aun pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más". "Un puto desastre va a ser esto presi", lamenta antes de vaticinar que "van a ser decenas seguro".

La conversación sigue y, a las 23.26, Mazón responde: "Si si. Te voy diciendo. Pero hasta que no amanezca mañana no sabemos qué cojones nos vamos a encontrar". Los últimos whatsapps son de las 23.29 y rezan: "Estamos en ello" y "Gracias Presi".

Desde ese momento, según Feijóo, la información que recibió fue "la misma que manejaban las instituciones" y que conoció a través de la Generalitat, ya que ninguna otra administración le facilitó "información adicional".

Por último, quiere aclarar que cuando el jueves 31 aseguró que "el presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes", le ha venido "informado en tiempo real", fue "un error, pues el 29 de octubre de 2024 fue martes y no lunes", concluye.