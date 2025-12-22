Guardiola pide "responsabilidad" a Vox y una "lectura sensata" del mandato de las urnas

María Guardiola y Alberto Núñez Feijóo, en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP este lunes.

La candidata del PP a la Presidencia de Extremadura y ganadora de las elecciones, María Guardiola, ha pedido este lunes a todos los partidos y a Vox "responsabilidad" y que hagan una "lectura sensata" de lo que han dicho las urnas este domingo.

Así lo ha asegurado a los periodistas a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, que ha convocado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para analizar, entre otras cosas, el resultado de las elecciones en Extremadura.

A la pregunta de si ha merecido la pena adelantar las elecciones, a pesar de que su formación no ha logrado la mayoría absoluta, Guardiola ha dicho que "por supuesto" que sí, tras subrayar que el PP suma "más que toda la izquierda" y que "todo el PSOE y Vox".

Dicho esto, ha pedido "responsabilidad" a Vox porque "Extremadura necesita estabilidad, un gobierno fuerte" y seguir impulsando las políticas "que han llevado a nuestra región en dos años a tener las mejores cotas de progreso", ha apostillado.

Y ha avanzado que eso es lo que va a pedir a los partidos: "Responsabilidad y lectura sensata de lo que han dicho las urnas".

Abascal no descarta exigir entrar en la Junta extremaña

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este lunes que la "pelota" está "en el tejado" de la presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola, incidiendo en que el partido está abierto a "muchas posibilidades", sin descartar que, en las negociaciones de cara a un pacto con el PP, Vox reclame entrar en el Ejecutivo autonómico.

El líder de Vox ha subrayado que hay muchas "fórmulas de acuerdo" a explorar y ha subrayado que el interés de Vox se centra en las políticas del ecológicas, políticas migratorias, de género o en cuanto a impuestos.

"Es el PP quien tiene que elegir. Conviene no adelantar acontecimientos. (María Guardiola) tiene que decidir si pacta con los socialistas. Si decide pactar con Vox, estamos abiertos a muchas posibilidades, pero no vamos a adelantar acontecimientos (...) No estamos cerrados a ninguna posibilidad", ha indicado.