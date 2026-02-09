Feijóo asegura que el PP "consolida su liderazgo" en Aragón mientras que Sánchez sufre otra "derrota"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que con los resultados de las elecciones de Aragón el PP "consolida su liderazgo y el Gobierno" de la región, mientras que el PSOE que dirige Pedro Sánchez sufre otra "derrota" electoral.

El PP ha cosechado esta noche una victoria electoral amarga en Aragón porque ha ganado los comicios en la región pero ha sufrido un retroceso al perder dos escaños con respecto a mayo de 2023. Aunque los 'populares' asestan un golpe al PSOE de Pedro Sánchez, que pierde cinco diputados, no logran el objetivo que se habían marcado de reducir la dependencia de Vox, que duplica sus escaños y se sitúa en una posición de fuerza a la hora de negociar con el 'popular' Jorge Azcón.

En concreto, con el 97,92% escrutado, el PP ha obtenido poco más de 222.000 votos (34,24%) y 26 escaños, bajando 1,26 puntos y dejándose por el camino unos 15.000 votos con respecto a los comicios de mayo de 2023. Entonces, Azcón cosechó 28 diputados (35,50%), seguido del PSOE, con 23 diputados (29,55%) y de Vox, con 7 escaños y el 11,24% de los votos.

Da las gracias por esta "nueva victoria"

En un mensaje en su cuenta oficial en 'X', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha dado las gracias a los aragoneses "por la alta participación" en los comicios y por dar al Partido Popular "una nueva victoria". "Felicidades a Jorge Azcón por el resultado: el PP consolida su liderazgo y el Gobierno", ha afirmado Feijóo, sin hacer ninguna mención al resultado de Vox, que ha pasado de 7 a 14 escaños y tendrá un papel clave para que Azcón pueda ser investido presidente de nuevo.

Fuentes del PP han señalado que Feijóo ha conversado esta noche con Azcón, al que verá este lunes en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos--, que analizará los resultados en las elecciones de este domingo.

Feijóo ha puesto el foco en el PSOE de Sánchez, que ha logrado 18 escaños, su peor resultado histórico. "El PSOE vuelve a sufrir una derrota e iguala su peor resultado. ¿Cuántas debacles más necesita Sánchez para entender que ya basta?, ha preguntado.

En parecidos términos se ha expresado el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha asegurado que Pedro Sánchez es el "gran derrotado" en las elecciones de Aragón. Dicho esto, ha recalcado que los 'populares' han ganado con "contundencia" y "claridad" en Aragón, sin hacer autocrítica tras el retroceso del PP aragonés.

Tras subrayar que el PP "suma más que toda la izquierda junta" y el "cambio en España está hoy más cerca que ayer", ha admitido que habrá que "entenderse" con otras fuerzas políticas en las Cortes aragonesas pero ha añadido que el PP está "acostumbrado a ello", poniendo en valor la "capacidad de diálogo" de Jorge Azcón.

Tellado han presumido en reiteradas ocasiones de que el PP es el ganador de las elecciones. "Hemos ganado las elecciones andaluzas, las autonómicas, las municipales, las generales, las gallegas, las europeas, las extremeñas y hoy las aragonesas", ha escrito también el PP en su cuenta oficial de 'X'.