España alcanzó el 2% del gasto en defensa en 2025 tras el examen de la OTAN

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que España alcanzó en 2025 un nivel del 2% de su PIB en gasto en defensa y seguridad, pasando así de manera satisfactoria el examen realizado en en enero por la OTAN para confirmar que nuestro país progresa adecuadamente para cumplir los objetivos de capacidades pactados en la cumbre de La Haya del año pasado.

"Según los datos que la propia Alianza Atlántica baraja y que han sido fruto de las investigaciones que se han ido haciendo y trabajando, España alcanzó el año pasado, en 2025, el 2% (del gasto en defensa) al que nos habíamos comprometido", ha detallado en declaraciones a los medios desde Bruselas.

Tras participar en la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra este jueves en la sede de la Alianza, Robles ha celebrado que este es "un dato muy importante" porque un comité de expertos de la organización estuvo en España y realizó un "análisis muy detallado" de la documentación aportada por nuestro país.

De este modo, España habría cumplido el compromiso adquirido con el resto de socios de la OTAN en 2014, tras aprobar en 2025 un plan industrial dotado con 10.471 millones de euros. Eso sí, la Alianza Atlántica calculaba ya en agosto que Madrid alcanzaba el compromiso.

El Gobierno ha defendido hasta ahora que dedicar el 2,1% del PIB al presupuesto de Defensa es "suficiente" para cumplir con los requisitos de capacidades militares pactados en La Haya, cuando el resto de socios acordarán destinar hasta el 5% del PIB en el plazo de 2035: 3,5% a gasto en defensa puro y un 1,5% adicional para inversiones relativas a seguridad.

Ante la oposición española, que dijo que era una cifra "arbitraria", el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dio a Madrid flexibilidad para marcar su propia senda de gasto, siempre que cumpliera con los objetivos de capacidades, "en tiempo y forma, independientemente del porcentaje del PIB que ello suponga".

No obstante, Estados Unidos sí ha sido más critico con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. De hecho, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, llegó a amenazar en octubre con imponer aranceles a España por las discrepancias sobre el objetivo de gasto militar del 5% del PIB, calificando a nuestro país de ser "injusto" con el resto de socios de la OTAN y de "faltarle el respeto" a la Alianza Atlántica.

EEUU ve "grandes progresos" en España

Ya el pasado martes, Washington aseguró que España estaba haciendo "grandes progresos" con su inversión en Defensa en el corto plazo, y pasando de las amenazas al reto para que demuestre cómo puedan alcanzar los objetivos de capacidades sin alcanzar el 5% del PIB.

"Si pueden hacerlo más barato, fantástico. No creemos que puedan, pero si pueden, por favor enséñenos a todos cómo hacerlo", indicó el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker, en declaraciones a la prensa poco antes de la reunión de ministros de Defensa mantenida este jueves en Bruselas.