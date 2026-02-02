Cerdán asegura al juez que no comunicó a Sánchez sus dos reuniones con Leire Díez y que habló con ella tras salir de la cárcel

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a su llegada a los juzgados para declarar en el caso Leire Díez.

El ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán ha confirmado este lunes como testigo ante el juez del 'caso Leire Díez' que se reunió dos veces con la exmilitante del partido y que ella les ofreció audios sobre negocios de la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sobre ello, el ex dirigente socialista ha declarado que el material no les interesaba porque ya se conocía.

Cerdán, que ha intentando no declarar por estar investigado en otras causas, ha acabado respondiendo a preguntas, afirmando que no recuerda quién convocó las reuniones, aunque ha precisado que fue en un despacho próximo al suyo en la sede del PSOE en la calle Ferraz, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

El ex número tres del PSOE, imputado en la rama del caso Koldo relativa a presuntos amaños de obras públicas, ha sostenido que no conocía de nada a Díez hasta esas reuniones y ha negado que desde el PSOE nacional se le pagara algo por ello.

Según ha agregado, sólo habló con ella los días de las reuniones, que se celebraron en abril de 2024, y cuando él salió de prisión provisional el pasado noviembre, que Díez le preguntó por teléfono cómo estaba, ha indicado.

Cerdán ha manifestado que, tras esos encuentros con Díez, no reportaron al presidente del Gobierno sobre los mismos y ha asegurado que de lo que se habló fue de audios sobre las saunas del suegro de Sánchez relacionadas con trabajos del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Al respecto, ha expresado que a él no le interesó el material que Díez y el empresario también investigado en la causa, Javier Pérez Dolset, le pusieron sobre la mesa porque ya había trascendido, se conocía públicamente.

La propia Díez reconoció en su declaración ante el juez el pasado 17 de noviembre que mantuvo dos encuentros con Cerdán en abril de 2024 en la sede del PSOE en la calle madrileña de Ferraz, añadiendo que lo hizo en calidad de periodista y en compañía de Pérez Dolset, entre otras personas.

El empresario, que declaró ese mismo día, confirmó su presencia en las dos reuniones en las que estuvo Cerdán y precisó que en una estuvo también presente Hernando, que en aquellas fechas era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno.

También constan en la causa otras reuniones de Díez, como una en el despacho del expresidente de Sacyr Luis del Rivero con el fiscal de Anticorrupción Ignacio Stampa, o la organizada en el despacho del abogado Jacobo Teijelo con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en la Audiencia Nacional.

El juzgado a cargo del caso acumuló varias querellas y denuncias contra Díez a raíz de los audios en los que se la escucha hablar con empresarios con causas judiciales abiertas con el supuesto objetivo de buscar información comprometida contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y el fiscal de Anticorrupción José Grinda.

También el fiscal Stampa aportó grabaciones de la reunión que mantuvo con Díez junto a Pérez Dolset y Del Rivero, en la que la exmilitante se presentó como "mano derecha" de Cerdán y como "la persona que ha puesto el PSOE". "Yo traslado luego", aseguró.