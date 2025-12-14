Ahmed al Ahmed, el héroe que desarmó a uno de los autores de la masacre en una playa de Sídney

Australia aclama desde ayer como héroe a Ahmed al Ahmed, el hombre que desarmó a uno de los dos atacantes durante el ataque terrorista de ayer en la playa de Bondi, en Sídney.

El acto heroico fue captado por un vídeo de un testigo y circula por las redes sociales en las que se puede ver a Al Ahmed, de 43 años y propietario de una frutería, en un aparcamiento, vestido con una camisa blanca, abalanzándose por la espalda sobre uno de los atacantes que sostiene un rifle.

Al Ahmed logra arrebatarle el arma al agresor y apunta el arma hacia él. El vídeo muestra cómo el atacante comienza a retroceder hacia un puente donde se encontraba el otro atacante, mientras Al Ahmed deja el rifle en el suelo.

Según, el canal Seven News, Al Ahmed tuvo que ser hospitalizado después de recibir dos disparos.

El primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, Chris Minns, calificó a Al Ahmed como “un auténtico héroe” y aseguró que el vídeo era “la escena más increíble” que ha visto en su vida. “Hay muchas, muchas personas vivas esta noche gracias a su valentía”, añadió Minns.