Al menos once muertos en un tiroteo en una celebración judía en una playa de Sídney

Al menos nueve muertos en un tiroteo durante una celebración judía en una playa de Sídney.

Las autoridades australianas confirmaron este domingo la muerte de once personas en la playa de Bondi, al este de Sídney, por un tiroteo durante una celebración judía, que ha causado también al menos 29 heridos. Las autoridades policiales confirmaron las víctimas mortales en un breve informe a los periodistas congregados en la zona y detallaron que uno de los supuestos agresores había sido abatido, mientras que otro se encuentra arrestado.

También detallaron que un supuesto dispositivo explosivo improvisado había sido "localizado" cerca del lugar y el escuadrón antibombas había sido desplegado para continuar investigando la situación.

La Policía australiana confirmó que el tiroteo ha sido "un ataque terrorista", que el gobierno local afirmó fue dirigido "contra la comunidad judía". El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, detalló que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local (08:47 en la península) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas, y señaló a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido.

"A las 21:36 de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista", señaló Lanyon en una rueda de prensa, y explicó que se activaron poderes especiales para garantizar que "no exista ninguna amenaza adicional para la comunidad".

Según el responsable policial, al menos 29 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas dos agentes policiales, y advirtió que la investigación "apenas comienza y no se descarta ninguna hipótesis", incluida la posible participación de un tercer sospechoso.

El jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sídney-, Christopher Minns, calificó el tiroteo como "un acto cobarde y aterrador de violencia" y afirmó que "el objetivo fue la comunidad judía".

"Este ataque fue diseñado para golpear a la comunidad judía de Sídney en el primer día de Janucá. Lo que debía ser una noche de paz y celebración fue destruido por un ataque malvado y horrendo", declaró Minns en la misma comparecencia.

Imágenes transmitidas en redes sociales muestran lo que parecían al menos dos tiradores vestidos de negro, así como escenas de pánico en la playa, una de las más populares y turísticas de la ciudad, con personas huyendo del sector y varias víctimas tendidas en el suelo mientras eran atendidas por paramédicos.

Testigos indicaron que algunas personas presentaban heridas visibles y manchas de sangre, algo que no ha sido confirmado por las autoridades.

Una residente de la zona relató a la cadena pública ABC que estaba cenando en un restaurante cercano cuando escuchó lo que inicialmente pensó que eran fuegos artificiales, pero que se convirtió en una situación de caos al ver a personas correr por la playa.

Según su testimonio, los disparos parecían provenir de las inmediaciones del Pabellón de Bondi, un histórico edificio frente a la playa, y se habrían prolongado durante un largo rato.

Las autoridades mantienen acordonada el área y continúan investigando lo sucedido, mientras reiteran el llamamiento a la población a mantenerse alejada del lugar hasta nuevo aviso.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, se hizo eco de la noticia en redes sociales, donde declaró que las escenas en Bondi son "angustiosas" y añadió que se está coordinando con las autoridades locales para proporcionar más información una vez se haya confirmado.