Feijóo reta a Sánchez a explicar su debacle en Galicia y el presidente le ataca por su "confesión" sobre amnistía e indultos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este miércoles al jefe del Ejecutivo a dar explicaciones sobre su "responsabilidad en los resultados" del PSdeG en las elecciones gallegas del 18 de febrero, mientras que Pedro Sánchez le ha atacado por sus "confesiones" en privado ante la prensa con la amnistía, los indultos y las manifestaciones reconociendo que el "único camino" para Cataluña pasa por "la reconciliación" y "no la confrontación".

"Usted plantea aquí que demos explicaciones. Yo estoy aquí dispuesto a dar explicaciones, señor Feijóo, pero usted también debe tener el coraje de explicar a los 350 diputados y diputadas y a los 48 millones de españoles lo que dice en privado a 16 periodistas", ha espetado Sánchez a presidente de los 'populares' en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

Así, Sánchez ha señalado que ahí están las "pruebas" de esa "conversación" y esas "confesiones privadas" y ha recalcado que si hubiera sido por el líder del PP habría aprobado "una amnistía, unos indultos y lo que hubiera hecho falta para ser presidente del Gobierno" tras las generales del 23 de julio.

De esta forma, el presidente del Gobierno ha atacado al jefe de la oposición con las informaciones publicadas en pleno ecuador de la campaña gallega citando fuentes de la cúpula del PP acerca de que 'Génova' se abría a un indulto condicionado a Carles Puigdemont, estudió la amnistía durante 24 horas y veía complicado que prosperase la acusación de terrorismo al expresidente catalán en el llamado 'caso Tsunami'.

Acusaciones mutuas de mentir

En su réplica, el líder de la oposición ha afirmado que Sánchez "cada día se supera" y le ha acusado de "mentir". "Empezó mintiendo sobre lo que hago, sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso", ha resaltado, para espetar al jefe del Ejecutivo que en "mentiras" le "gana por goleada".

Además, Feijóo --que ha sido recibido con un fuerte aplauso de la bancada del Grupo Popular por el resultado de las gallegas-- ha recordado que el propio Sánchez dijo en la campaña que esos comicios autonómicos eran un "plebiscito" sobre su persona al afirmar textualmente que "el cambio en Galicia es imparable y también imparable la caída de Feijóo". "Pues aquí me tiene, de pie, y el resultado del plebiscito 40 a 9. Ah, eso sí, probablemente intentará darle a usted la vuelta", ha enfatizado.

A renglón seguido, Feijóo le ha recriminado que "nadie del Gobierno" haya ido a Barbate a "dar la cara", mientras medio Ejecutivo intentó montar un 'Nunca mais' en Galicia y de conceder todo a los independentistas, mientras no da nada a la Guardia Civil. "Ahora va a saber lo que es el independentismo preguntándole sobre los presupuestos", ha exclamado, en alusión a la siguiente pregunta de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.

Asimismo, el presidente del PP también ha afeado al jefe del Ejecutivo la dejación de su Gobierno con los agricultores, a los que acusa de ser "unos fachas" ricos que quieren destruir el planeta, algo que, en su opinión, ejemplifica la "España al revés" de Sánchez.

Reconciliación en Cataluña

Ante esa respuesta, el presidente del Gobierno ha indicado el propio Feijóo reconoció este martes que las elecciones gallegas "eran un plebiscito" sobre el "liderazgo interno del PP". "Y tiene razón, en eso estaban sus compañeros y compañeras", le ha dicho, para añadir que aprovechaba su intervención para "felicitar al Partido Popular por su resultado electoral en Galicia".

A renglón seguido, Sánchez ha indicado que también quería felicitar a Feijóo por "volver al sentido común" al "reconocer ante 16 periodistas en un off en privado que el único camino para Cataluña y para España es la reconciliación y no la confrontación". "Yo no tenía ninguna duda, aunque ahora tenemos las pruebas de esa conversación y esas confesiones privadas", ha abundado.

El presidente del Gobierno ha señalado que los "últimos seis meses" desde las generales han sido "mentira tras mentira", comparando su actuación con la de su antecesor, Pablo Casado. "Han cambiado de socios, han cambiado de liderazgo, pero siguen con el mismo discurso", ha enfatizado, para recriminar a los 'populares' su voto "en contra de revalorizar las pensiones" o del "impuesto a las grandes fortunas".

"¿Con qué señor Feijóó nos quedamos? ¿Nos quedamos con aquel que negocia el amnistía de los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones que usted convocan? Yo se lo digo, señor Feijóo, con ninguno ni con el otro porque la única verdad del señor Feijóo es que todo usted es mentira", ha aseverado.

Agradecimiento tras las insidias

En su segundo turno, Feijóo le ha agradecido el "reconocimiento incontestable de la victoria" de Alfonso Rueda y el PP. "Es una lástima que llegue después de 15 días de campaña de insidias y de insultos contra mí. Quizás, si me hubiese insultado menos, hubiese sacado un mejor resultado", ha afirmado.

El líder del PP había arrancado su intervención preguntándose qué iba a "inventar hoy" el presidente del Gobierno para "no hablar de lo que ha ocurrido en Galicia", donde el PP de Alfonso Rueda ha logrado una holgada mayoría absoluta frente a la debacle de los socialistas, que han pasado de 14 a 9 escaños y han perdido casi 50.000 votos, mientras que el BNG ha saltado de 19 a 25 escaños.

"¿Va a dar explicaciones sobre su responsabilidad en los resultados de su partido en la comunidad autónoma gallega?", le ha interrogado directamente Feijóo, para preguntarse si Sánchez en vez de dar aclaraciones desviará el tema con "una nueva versión de la ley de amnistía", "insultos creativos" hacia su persona, una "nueva subvención financiada con deuda pública" o un "nuevo escándalo" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.