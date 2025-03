"El objetivo es llegar a los 80 años con calidad"

Lara Cid (Burgos,1993) lleva más de quince años de entrenadora y fue bailarina profesional, junto a su formación como historiadora del Arte, todo contribuyó a su forma de entender el ejercicio físico, con rutinas complementarias en su método Fuerte y Flexible. Dos cualidades que hay que ejercitar para mejorar la vida diaria, escapando del sedentarismo, y avanzar en la edad con calidad y autonomía. Su primer libro, editado por el sello Penguin a través de Montena, se llama Muévete como un humano, donde desarrolla su terapia y consejos en torno a su forma de entrenamiento. Sus consejos en instagram son seguidos por 200.000 usuarios.

-Su libro se llama Muévete como un humano ¿qué es moverse como un humano?

-Tiene un doble significado. Primero, moverse. Hoy en día llevamos una vida mucho más sedentaria de lo que quisiéramos. Nuestro cuerpo evolucionó para el movimiento: caminar, saltar, agacharse. Pero no se trata solo de moverse más, sino de hacerlo como un humano. Esto significa enfocarnos en un movimiento integral que incluya flexibilidad, equilibrio, resistencia y coordinación, capacidades que a menudo se olvidan en el fitness convencional.

-¿Cuáles son los principales beneficios de adoptar este enfoque más integral del movimiento que usted propone?

-Este tipo de movimiento nos permite mantenernos más ágiles e independientes con el paso de los años. La edad no se trata solo de llegar a los 80, sino de hacerlo bien, con calidad de vida. Además, entrenar aspectos como la propiocepción, que es la capacidad de nuestro cuerpo para saber dónde están sus partes en el espacio, es clave para prevenir caídas y mejorar el rendimiento físico.

-¿Cómo podemos entrenar habilidades como la propiocepción?

-Con ejercicios concretos, como los de coordinación entre hemisferios, de equilibrio, estabilidad articular o saltos. Nunca es tarde para empezar, y mis alumnos de más de 60 años lo demuestran; muchos mejoran su movilidad y equilibrio rápidamente. La clave es trabajar todas las capacidades de manera equilibrada.

-¿La propiocepción la aprendemos y desaprendemos?

-Los bebés nacen llevándose el pie a la boca y van aprendiendo durante meses a localizar las partes de su cuerpo. Esa flexibilidad de niños la vamos perdiendo con los años, por tantas horas sentados, inactivos. Mejorar la fuerza y la flexibilidad como he propuesto durante tantos años como entrenadora es para llegar a la vejez con mejor rendimiento. El objetivo es alcanzar los 80 años no como un récord, sino con calidad de vida, siendo autónomo. Eso lo garantizan los cuidados de la salud y el ejercicio. Puedes también haber hecho mucho ejercicio, incluso desaforado, y has tenido muchas lesiones: tal vez porque tienes que trabajar la propiocepción, porque no controlas la posición.

-¿Se ha ido de las manos el marketing en torno al fitness con esos esfuerzos de titanes?

-A veces se enfoca el ejercicio con la venta de materiales y herramientas. No son malos en sí mismos, pero debemos discernir entre lo funcional y lo innecesario. El entrenamiento completo debe ser para mejorar nuestra calidad de vida, no solo para cumplir con estándares estéticos o competir entre nosotros. Lo mejor es que la idea del deporte como beneficio físico está extendida y en buena parte de la población la ha incluido en sus hábitos diarios.

-Tener fuerza no es suficiente...

-Sobre todo entre los hombres se extendió la idea de centrarse en los ejercicios de fuerza. Tenemos el ejemplo del célebre Van Damme, que también ejercitaba la flexibilidad. O Lydia Valentín, para ser campeona en halterofilia no es sólo tener fuerza porque sin elasticidad no habría conseguido sus éxitos. Los estiramientos necesitan también ejercicios articulares para tener flexibilidad. Es importante ejercitar la fuerza, para mejorar tu vida, pero si centras tu objetivo en la estética, en que los demás te vean mejor, nunca vas a estar satisfecho.

-¿Cómo influyó su experiencia como bailarina en el enfoque sobre el movimiento?

-La danza me enseñó a entender el cuerpo como una herramienta poderosa y expresiva. Además, mi formación en Historia del Arte me ayudó a comprender la importancia del movimiento humano desde una perspectiva cultural. Esto me ha influido profundamente.

-¿De qué manera resumiría cómo movernos y ser mejores?

-Empezar a movernos más con pequeños cambio: subir las escaleras en lugar del ascensor, hacer actividades de sedentarismo como consultar el correo que puedes hacer andando por el pasillo, o sentándote en el suelo. Recuerda, lo que no se usa, se atrofia. Y dedicar tiempo al descanso, buena alimentación...

-De poco sirve hacer ejercicio si después no tenemos buenos hábitos.

-Hacer ejercicio es esencial, pero no lo es todo. Hay que dormir bien, comer de forma saludable y regular los ritmos circadianos. Nuestro cuerpo necesita tiempo para regenerarse, especialmente durante el sueño. Necesitamos la autofagia, la regeneración celular y la eliminación de toxinas, y eso se consigue de forma natural con el ayuno de un sueño suficiente, de ocho a nueve horas. Se ha insistido durante siglos en las ocho horas de sueño, pero ese tiempo depende de la actividad de cada persona. Es normal que los deportistas de élite duerman hasta catorce horas, para regenerar, pero ellos están asesorados en todos los ámbitos. Los hábitos de los deportistas no los podemos adoptar a personas con una actividad convencional.