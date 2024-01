“Soy una chica normal con vida alocada”

Tini, Nicki Nicole, María Becerra o Nathy Peluso forman parte de la cantera más poderosa de la música femenina proveniente de Argentina. Emilia Mernes (Nogoyá, 1996) se une al exitoso club con su pop urbano y un reciente disco titulado .mp3, como tributo a la música que se escuchaba en aquel popular dispositivo en los primeros años 2000. Aunque confiesa que “estoy trabajando en mi próximo álbum, obviamente quiero que la gente disfrute de este disco, que salió en noviembre”. Seguro que lo hará en alguna de estas fechas en vivo para los meses de junio en A Coruña (22), Murcia (28) y Granada (30) y julio, en Marbella (4), Madrid (6), Algeciras (12), Barcelona (14) y Valencia (18).

–Este año 2024 se le presenta muy movido. ¿Cuál es la vibra, las sensaciones?

–Estoy muy motivada, emocionada, contenta. Con muchas ganas ya de venir en verano y dar mis primeras fechas propias, porque en veranos anteriores he venido a festivales. ¿Qué te puedo decir? Es como un sueño hecho realidad. La verdad es que esta situación la veía como muy lejana y estoy muy contenta, que la gente me reciba acá con tanto amor, estando lejos de mi casa. Siento que es la consecuencia de muchísimo trabajo.

–¿Serán espectáculos distintos a los de 2023?

–Es el tour de .mp3, que ha sido mi último álbum. Es un show obviamente renovado, con sorpresas, con una puesta, coreografías y dirección musical completamente distintas. Espero sorprenderles y que a la gente le guste mucho y se lleven una superexperiencia a sus casas.

–La veremos de gira por nuestro país el próximo verano con, de momento, ocho fechas confirmadas. ¿Qué es lo que más disfruta del público español?

–La cultura de acá me parece increíble. Tengo un público muy eufórico, muy cariñoso y cada vez que vuelvo, hay caras nuevas y más personas que se identifican con lo que hago, con mi música. Será hermoso poder recorrer y conocer bastante de lo que es el país. Estaré por A Coruña, Murcia, Granada, Marbella, el WiZink Center en Madrid, Barcelona y Valencia. Son lugares hermosos que ya he tenido la oportunidad de conocer, pero esta vez con fechas propias.

–Estrenó hace muy poco el tema JET_Set.mp3 junto a otra exitosa argentina, Nathy Peluso. Algunas colaboraciones femeninas de su carrera son Aitana, Ana Mena, Ludmilla o Tini. ¿Diría que las mujeres lideran hoy la industria musical o solo siguen siendo la cara visible de un negocio dominado por los hombres?

–No tiene nada que ver el género. Las mujeres estamos luchando por una equidad desde hace un montón de tiempo, pero no siento ni que los hombres dominen una cosa ni que haya que hacer esa comparación, porque eso es lo que atrasa.

–Y el discurso del público, ¿ha cambiado al respecto?

–No he escuchado ese tipo de comentarios últimamente, así que seguramente sea algo generacional. No es algo de lo que se hable hoy.

–Cantante, compositora, bailarina... ¿Qué faceta disfruta más de su arte?

–Me encanta componer con la guitarra, ese momento de baladas, me gusta experimentar con la música, la electrónica. Soy muy fan del pop que, obviamente, es lo que predomina en mi último álbum. He experimentado distintos géneros de la época de los 2000, que es en lo que se basa. Es como un flashback con un poco de lo actual. Tampoco me pongo una etiqueta. Hoy estoy en un mood muy del pop pero mañana, ¿quién sabe? Puedo salir con un rock metálico –ríe–.

–¿Quiénes serían esos referentes pop en el álbum?

–En su mayoría mujeres, todas divas del pop: Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera, Thalía, Shakira, Nelly Furtado, Kylie Minogue, Beyoncé, Rihanna... Me han inspirado muchísimo.

–Uno de sus mayores éxitos es No_Se_Ve.mp3, donde canta: “Detrás del humo no se ve, no, no se ve. Acerquémono un poquito, que te quiero conocer”. ¿Cómo es Emilia detrás del foco?

–Soy una chica sencilla, muy familiera, me gustan las cosas simples de la vida, compartir con mis vínculos más cercanos, estar en mi casa con mi perrita... Me considero normal –ríe– pero con una vida un poco alocada y anormal por todo lo que conlleva ser artista, por supuesto. Pero me gusta tener una vida tranquila fuera de mi trabajo. Intento encontrar ese equilibrio que es lo que me llena el corazón.

–¿Terminará imponiéndose el español como idioma global en la música?

–Es una puerta que se ha abierto desde hace tiempo, nuestro idioma se ha expandido por el mundo. Es hermoso lo que está pasando, ese cruce cultural también de artistas anglo o que no hablan nuestro idioma y quieran colaborar con artistas latinos. Seguirá avanzando con el tiempo.