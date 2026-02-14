Andrea Vanzo, pianista: "La intimidad se ha convertido en un lujo"

Escuchar al pianista Andrea Vanzo (Bolonia, 1989) sirve como remedio para bajar el ritmo en un mundo que vive con prisas y no sabe saborear los buenos momentos. Él mismo afirma que su música es una amalgama que bebe de la música clásica moderna, el posminimalismo y el pop. Lo cierto es que ha conseguido llegar a millones de personas en todo el mundo a través de las redes sociales. Herramientas que apenas usaba antes de la pandemia y que ahora se han convertido en una puerta para que sus partituras suenen en los móviles de los más jóvenes. Llegará a Sevilla el lunes con su gira Intimacy Volume 2. Será la única parada en Andalucía, dentro del festival Insólito, y lo hará con todas las localidades agotadas en el Auditorio Cartuja.

Pregunta.El álbum Intimacy Volume 1 fue muy autobiográfico. ¿Qué nos puede contar sobre Intimacy Volume 2?

Respuesta.Es la continuación de la narrativa musical que comenzó con el primer volumen. La novedad de este segundo capítulo es que también recoge la experiencia de mis primeros conciertos en directo, mis viajes y el descubrimiento de nuevos lugares y culturas. La intimidad inicial se ha reflejado en los oyentes, convirtiéndose en parte de ellos. La intimidad ya no es solo un espacio personal, sino algo que se ha multiplicado en muchas formas compartidas.

P.¿La intimidad se ha convertido en un lujo?

R.En cierto modo sí, porque el acceso a la esfera íntima es realmente exclusivo y está reservado a muy pocas personas. Hay cosas que nunca compartirías con nadie. Con este proyecto me desnudé y dejé fluir emociones y recuerdos que pertenecen a mi esfera más privada.

P.¿Podría explicar en qué consiste el estilo posminimalista?

R.El posminimalismo es una evolución del minimalismo manteniendo su simplicidad y repetición, pero añadiendo libertad emocional. Se aleja de las estructuras estrictas y se centra más en la melodía, la atmósfera y la expresión humana. La repetición sigue estando presente, pero al servicio de los sentimientos y la narración, más que de las reglas.

P.Si en su última gira transportó al público a su estudio recreándolo en el escenario, ¿cómo va a sorprender esta vez?

R.Con Intimacy Tour Volume 2 es la primera vez que recreo mi salón en el escenario para que el espectáculo sea más envolvente. El público tiene la sensación de estar dentro de la intimidad de mi hogar.

P.¿Qué papel han desempeñado las redes sociales en su carrera profesional?

R.Hace años apenas usaba las redes. Durante la pandemia, hice un curso de marketing digital aplicado a la música y comprendí su gran potencial. El contenido que he publicado y sigo publicando me ha permitido llegar a muchas personas en todo el mundo y darme a conocer como músico y compositor.

P.¿Cree que las redes sociales son una puerta de entrada para que las nuevas generaciones se enganchen a la música melódica? Lejos de los sonidos que dominan las grandes listas de éxitos.

R.Sí. El movimiento clásico moderno del que formo parte ha tenido un gran éxito en las redes sociales y, como consecuencia, ha llegado a las generaciones más jóvenes, precisamente porque utiliza un lenguaje visual y musical contemporáneo.

P.¿A qué música recurre cuando necesita inspiración?

R.La inspiración me llega de muchas fuentes. Escucho música clásica, bandas sonoras de películas, pero también música pop. Mi lenguaje musical es, en esencia, una mezcla de todos estos géneros combinados.

P.¿Prefiere a Philip Glass o a Bach?

R.Depende de mi estado de ánimo. Hay piezas de Philip Glass que me ponen la piel de gallina, al igual que hay piezas de Bach que me producen el mismo efecto. Depende de cuál me apetezca escuchar en cada momento.

P.¿Cómo le ha influido ser de un país donde se inventaron la ópera e instrumentos como el violín y el piano y que, además, ha dado a tantos compositores famosos?

R.Para mí ha sido una influencia positiva. Vivir en un país que siempre ha sido la cuna del arte proporciona muchos estímulos. Como es bien sabido, los italianos en general, y creo que esto es casi un factor congénito, poseen una gran capacidad creativa.

P. Hablemos de cine. Ha compuesto las bandas sonoras de películas como Millers in Marriage (2024) y Misplaced (2022). ¿Cómo es el proceso de traducir las imágenes a música?

R.No es muy diferente de componer música independiente, al menos en lo que respecta a mi forma habitual de trabajar en la música para películas. El proceso es más elaborado. Siempre parto de la emoción que el director quiere evocar con un personaje o una escena concreta y escribo una pieza que también pueda funcionar por sí sola. Más tarde, la adapto a la escena. En Millers in Marriage y Misplaced, se trataba más bien de una cuestión de sincronización: los directores se pusieron en contacto conmigo para pedirme permiso para utilizar música que ya había publicado.

P.¿Está inmerso ahora en algún proyecto cinematográfico?

R.Hace poco se estrenó Just Kids, un cortometraje dirigido por Alessandro Riconda que explora las diferencias de género en el deporte a través de la experiencia de una joven que juega al rugby en un entorno dominado por los hombres. Para este cortometraje, compuse música original específicamente para el proyecto.