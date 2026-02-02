Vox pide inversiones reales en infraestructuras para El Puerto

El grupo municipal Vox El Puerto lleva al próximo Pleno de febrero una iniciativa para exigir inversiones urgentes en infraestructuras de transporte que afectan de manera directa a la vida diaria de los portuenses y al desarrollo de la ciudad.

Desde Vox denuncian que El Puerto sufre desde hace años una situación de colapso recurrente en sus accesos por carretera y una red ferroviaria claramente insuficiente para el volumen de población, trabajadores y visitantes que soporta la ciudad. “Cada incidencia, cada obra o cada pico de tráfico termina paralizando entradas y salidas, con retrasos constantes para trabajadores, estudiantes y servicios esenciales”, señalan desde el grupo municipal.

La iniciativa pone el foco en infraestructuras que inciden directamente en El Puerto, como la mejora y ampliación de los accesos viarios, el desdoblamiento de la N-IV (antigua carretera nacional Cádiz–Sevilla) hacia Jerez, la ejecución del tercer carril de la AP-4, la conexión directa entre la AP-4 (autopista Sevilla–Cádiz) y la A-4 (autovía Madrid–Cádiz) a la altura del aeropuerto y la finalización de actuaciones pendientes en Tres Caminos. Desde VOX subrayan que “cuando se colapsan estos puntos, El Puerto queda prácticamente aislado”.

En el ámbito ferroviario, la propuesta reclama la mejora real de los servicios que utilizan a diario miles de portuenses, con trenes obsoletos, frecuencias insuficientes y tiempos de viaje poco competitivos. La iniciativa exige la renovación del material de Media Distancia, la ampliación del núcleo de Cercanías que conecta El Puerto con el resto del área metropolitana y avances reales para que la llegada de la alta velocidad deje de ser una promesa y se traduzca en un servicio útil para la ciudad.

Asimismo, Vox destaca la importancia del Aeropuerto de Jerez como infraestructura clave para El Puerto, tanto para el turismo como para la actividad económica. “Su mejora y ampliación repercute directamente en el empleo y en la capacidad de atracción de visitantes, y no puede seguir fuera de las prioridades de inversión”, apuntan desde el grupo municipal.

En cuanto a las competencias autonómicas, la iniciativa reclama actuaciones concretas en la carretera A-2001 (carretera El Puerto–Sanlúcar) y un refuerzo real del transporte público metropolitano, señalando que “muchos portuenses dependen del autobús para desplazarse a trabajar o estudiar, y hoy no cuentan con un servicio suficiente, fiable ni competitivo”. Desde Vox insisten en que esta iniciativa no responde a grandes planes abstractos, sino a problemas cotidianos que sufren los vecinos de El Puerto. “Hablar de infraestructuras es hablar de tiempo perdido en atascos, de oportunidades económicas que se escapan y de una ciudad que no puede avanzar si sus conexiones siguen ancladas en el pasado”, concluyen..