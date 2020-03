El pregonero de la Semana Santa de El Puerto 2020, Francisco José Figuereo Noriega, puso tras la cancelación del pregón de este año su nombramiento a disposición del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, organizador del evento. No obstante, todo parece indicar que será él quien pronuncie el pregón de la Semana Santa de 2021.

Desde que se hizo público su nombramiento, Francisco José Figuereo ha desempeñado un activo papel de preparación, visitando prácticamente todas las hermandades portuenses. “Para mí el pregón no es sólo el Domingo de Pasión, sino que es un servicio a los cofrades durante todo el año”, explica.

Figuereo, secretario de la hermandad del Nazareno, se define como “un cofrade de segunda línea” y reconoce que cuando se anunció la cancelación del pregón ya tenía el texto prácticamente finalizado, a falta solo de algunos remates. “Ahora, si finalmente se pospone mi pregón al próximo año, tendré que cambiarlo con todo lo que ha pasado”, bromea.

Para Francisco José Figuereo, la Semana Santa será este año “algo mucho más introspectivo. Tenemos que interiorizar la Cuaresma y vivirla desde nuestro interior, no nos queda otra”, señala.Figuereo no es partidario de que se celebre la Semana Santa en la calle en otras fechas que no correspondan con esta liturgia, una posibilidad que se está barajando por parte de las instancias competentes. “Cada cosa tiene su tiempo”, dice el pregonero de la Semana Santa portuense, que recomienda pasar estas fechas este año “orando y rezando, y confiando sobre todo en que el año que viene estemos todos. Que el año que viene no falte nadie a mi pregón”, ruega.

La única espinita que le queda al pregonero por no poder acudir a la cita de este domingo es que “tenía mucha ilusión por hacer algo distinto”, una ilusión que deberá mantener ahora de cara al año próximo.

En cuanto a su cuarentena personal, Figuereo explica que estos días trabaja desde casa, realizando su labor habitual para la empresa familiar y realizando tareas de diseño de redes sociales. Ayuda también con las tareas del colegio a su hija de 10 años. “Estoy haciendo un repaso de la EGB que no veas”, bromea. En definitiva, respetando el confinamiento como todos los portuenses con la confianza en que esta crisis termine lo antes posible.