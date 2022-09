Tenemos un plan

Parece obvio subrayar la importancia de planificar, en tiempo y forma, las actuaciones y tareas que nos ayuden a conseguir los objetivos que nos hayamos propuesto. La prioridad adecuada va a propiciar que lo importante no termine convirtiéndose en urgente.

Me voy a referir a la gestión de El Puerto por los sucesivos Equipos de Gobierno, que tienen a su disposición un Plan Director 2015/2022, que cumplirá este año el horizonte estratégico de su vigencia.

A dicho Plan vino a sumarse en 2019 el Plan Estratégico de Turismo, que pretendía aplicar ejes e indicadores básicos en el futuro a corto y medio plazo (no se define -yo no lo he encontrado- el período de vigencia), con el objetivo de crear una imagen de Marca Local. ¿Merecerá una revisión después de los cambios en el turismo por la pandemia?

Ahora debemos añadir: la Agenda Urbana 2030 que podemos encontrar en la página web del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y que se define como “proceso participativo del plan de acción para…incorporar a la gestión municipal los objetivos establecidos en la Agenda Urbana Española y avanzar hacia un modelo de ciudad más habitable, saludable y sostenible.

Vayamos ahora a la realidad inmediata, en el día a día de la gestión municipal: no hay aún Presupuesto 2022. Las últimas cuentas que pueden consultarse en la web son las de 2019. ¿Qué problema hay para conocer las de 2020 y 2021? ¿Hay algún trámite o requisito para su cierre?

Sí conocemos que el plazo medio de pago a proveedores es superior a 267 días. ¿Qué empresa puede permitirse financiar a sus clientes a tan amplio período de cobro? Por los medios de comunicación, tribuna utilizada por la oposición al Equipo de Gobierno, conocemos que hay suficientes recursos financieros para atender de forma puntual las obligaciones de pago. Una empresa de seguros no dará continuidad a la vigencia de su póliza por los reiterados impagos a su vencimiento. Hay muchos proveedores en esta situación de incumplimiento de las condiciones de pago por el Ayuntamiento. ¿Tiene el Área Económica una explicación convincente a los ciudadanos para esta paradoja?

En cuanto al tema de organización y recursos humanos: cierre de instalaciones deportivas por falta de personal para atenderlas. Parques sin atención a aperturas y cierres. Plazos muy dilatados para conseguir licencias de obras e informes técnicos para aperturas de empresas y establecimientos. Incumplimientos en los plazos para la renovación y actualización de contratos de servicios. Mantenimiento de infraestructuras urbanas pendientes. Solicitudes y reclamaciones de los ciudadanos, con plazos indefinidos de respuestas.

Parece evidente que ha faltado un plan estudiado en tiempo y forma, que hubiera programado la necesidad de adecuar la plantilla en las distintas Áreas, con las previsibles sustituciones por las jubilaciones, y actualizar los parámetros de la organización que se vieren afectados por la incidencia de las nuevas tecnologías; sin olvidar la capacitación y formación permanente de todo el equipo humano.

Estamos en vísperas del año de las Elecciones Municipales. Es el momento de recordarles a los partidos que las candidaturas deben ser nutridas de aquellas personas que tengan la formación y experiencia en gestión, que presupongan la capacidad necesaria para solucionar los graves problemas que han carecido de la atención, prioridad y eficiencia en sus gestores.

Las redes sociales reclaman la atención de los potenciales votantes, incidiendo en una visibilidad permanente de los candidatos. Pero también nos hacen recordar la imagen imborrable de la ejecutoria de sus protagonistas que, en demasiadas ocasiones, no les favorece.

Los portuenses no queremos asistir a un nuevo período cuatrienal para conocer que tenemos planes que han proyectado las graves carencias de la organización municipal. Se hace necesario, y muy urgente, ese plan que afronte la corrección de esta insostenible situación. Es la misión y obligación prioritaria de los políticos, actuales y futuros, con la imprescindible colaboración proactiva y responsable de los funcionarios.