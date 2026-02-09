El temporal causa importantes daños en el litoral de El Puerto y activa los trabajos de emergencia

El río Guadalete ha bajado desbocado estos días atrás, y todo lo que ha encontrado a su paso ha terminado en la desembocadura del Guadalete y en las playas más cercanas, las de Valdelagrana y La Puntilla.

Tras la sucesión de borrascas registradas en los últimos días, el personal del servicio municipal de Playas trabaja intensamente en todo el litoral portuense, que presenta una imagen muy deteriorada como consecuencia de la fuerte erosión marina. Hay que destacar que el domingo, aprovechando la tregua de las lluvias, numerosos ciudadanos se remangaron y ayudaron en las labores de limpieza en la playa, un gesto que los responsables de Playas agradecen, ya que faltaron hasta bolsas para atender a tantos voluntarios como se presentaron.

El oleaje ha provocado pérdidas significativas de arena en varios tramos, así como daños en accesos, escaleras, rampas y mobiliario urbano, obligando a realizar actuaciones inmediatas para garantizar la seguridad y restablecer la accesibilidad.

Colmenas en la playa de Valdelagrana

Las playas de La Puntilla y Valdelagrana son las que acumulan mayor número de residuos: cañas, plásticos, cajas de fruta y hasta colmenas han aparecido arrastradas por la crecida del río. En cuanto a las infraestructuras, los principales daños se concentran en escaleras, rampas y accesos, así como en el mobiliario urbano, siendo especialmente severos en El Buzo, Las Redes y Fuentebravía.

El Ayuntamiento mantiene activos los trabajos de limpieza con todos los medios humanos y mecánicos con los que cuenta el servicio, y continuará evaluando la evolución de las playas para planificar actuaciones de regeneración cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Desde el servicio municipal de Medio Ambiente, Movilidad y Playas se pide a la ciudadanía paciencia, porque llevará días recuperar la normalidad. Del mismo modo, el Ayuntamiento insiste en resaltar los riesgos existentes por daños en los accesos y se pide prudencia tanto a los que practican deportes náuticos como los que disfrutan de la playa para caminar, correr o relajarse.